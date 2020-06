Dalla torre campanaria del Paese dei campanili alla Tour Eiffel, visto che quella di Notre Dame è inagibile a causa dell’incendio che l’ha devastata. Decessi , contagi in calo per la Francia del presidente Macron, che a detta del nostro astronomo Franco Vespe, ha gestito meglio la fase di pandemia da virus a corona per cui sta uscendo a braccetto- settimana più settimana meno- dalla fase di crisi. Conti presto fatti, come da campane, curve e controcurve. Ma stiamo attenti al BelPaese, da domani 3 giugno, discoverde per la libera circolazione tra le regioni e con un controlo a fondo ” che Dio ce la mandi buona” per la legione di asintomatici o da livello di guardia in circolo per lo stivale da Lombardia e Liguria in particolare. Basilicata con report ‘Zero’ da qualche giorno e questo non puo’ che essere incoraggiante, ma occhio alle ‘scivolate’ sempre possibili. Campane pronte a suonare…magari sulle onde di Fra Martino Campanaro che in francese fa Frère Jacques.

L’ACUTA ANALISI DI VESPE



Stasera facciamo il confronto con la Francia. Partiamo dai decessi. C’è un ritardo di circa 10 giorni rispetto all’Italia, però si può osservare come la campana della Francia è più stretta e, con l’ Italia, sono uscite a braccetto dalla fase di emergenza statistica. Si osserva come la Francia ha, nei fatti, gestito in modo più rigoroso la pandemia. Così hanno limitato i danni con 5500 decessi in meno rispetto all’Italia. Il picco più alto rispetto all’Italia è dovuto a conteggi irregolari condotti in Francia. Insomma un pò dappertutto ci sono state lacune nella raccolta dei dati. Lacune che vengono confermate se si va a vedere l’andamento dei contagi. Anche per i contagi le tri-campane francesi sembrano essere più strette e ritardate di 10 giorni. Tuttavia si può vedere che negli ultimi giorni si è avuto un aumento dei contagi che devono far seriamente preoccupare Parigi. Infatti quei contagi prolungano l’emergenza a Settembre e ci saranno altri 30.000 contagi. Per l’Italia invece i numeri sono davvero stabilizzati. Per i decessi si toccheranno i 34.000 come previsto da ormai un mese, mentre i contagi stanno atterrando a zero. Anche la Lombardia ha ridotto i suoi numeri. Insomma sembra che si possa aprire e prepararci per le vacanze! Credo che le preoccupazioni di Solinas, Musumeci e De Luca potrebbero essere ora infondate. W l’Italia di nuovo unita! Da domani torneremo a vedere i dati nazionali. Sembra che la Liguria ora stia dando preoccupazioni.

Franco Vespe