Sono passati cinque anni buoni dall’annuncio dell’Amministrazione comunale del tempo, guidata da Raffaello De Ruggieri, https://giornalemio.it/cronaca/matera-il-cinema-kennedy-pronto-tra-300-giorni/, che avrebbe dovuto portare, entro un anno, alla riqualificazione del Cinema Kennedy al rione Cappuccini. Ma a causa di problemi tecnici non se ne è fatto più nulla e su quell’opera è caduto l’oblìo, con una pellicola di occasioni mancate, che scorre nel grigiore più assoluto. Come nelle immagini in bianco e nero del delitto perpetuato in danno dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy, colpito a morte a Dallas il 22 novembre 1963. Per l’ex cinema che versa in stato di degrado siamo fermi al 2018 o quasi, con i pareri di valutazione ambientale della Regione Basilicata http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=112295&otype=1011&id=114888. Poi gli impegni per Matera 2019, l’immobilismo e le priorità della pandemia da virus a corona. E’ ora di riprendere quel progetto, quel cantiere ,anche perchè dal rione Cappuccini ad Agna, parrocchia di Sant’Agnese e alcuni piccoli impianti sportivi, i luoghi di aggregazione sono davvero pochi. Pasquale Doria, conoscitore e legato a Matera come pochi, ritorna sull’argomento con una riflessione che va dritto al cuore del problema. Tocca all’attuale Amministrazione riprendere la questione dell’oblio. Per la città, i cittadini di Agna, John Kennedy al quale è dedicato il cineteatro (attiguo al Liceo artistico Carlo Levi) che ricordiamo per i concerti pop con Area, Banco del Mutuo soccorso, Perigeo, rassegne rock, teatrali e per pellicole di rilievo. Una su tutte ” Sacco e Vanzetti”, due italiani, anarchici finiti sulla sedia elettrica nel secolo scorso, discriminati negli Stati Uniti come tanti migranti, ma coerenti fino alla fine come la loro storia cantata da una impareggiabile Joan Baez. Quel cinema va salvato dall’oblio, rimuovendo rifiuti dall’ingresso e le ragnatele di ”scelte” di cantiere sul futuro dell’opera non ancora effettuate. Ciak, si riprende ? Chissà.



LA DENUNCIA E LE RIFLESSIONI DI PASQUALE DORIA

AI CAPPUCCINI DOVE JOHN KENNEDY VIENE ASSASSINATO TUTTI I GIORNI.

UN DOVEROSO ESERCIZIO DI MEMORIA CHE CI RIGUARDA

Fare i conti con il presente, una strada in salita. Più comodo, a volte, misurarsi con il passato quando tutto si fa discesa, crinale, non di rado precipizio in cui lasciar rotolare in caduta libera i nostri ricordi più scomodi. Tentativo di comodo eppure non privo d’insidie. L’oblio della memoria si presta in realtà a svariate letture, per quanto non è detto che sia sempre un male dimenticare. A fin di bene è come certe bugie, che vengono pronunciate per lenire i dolori che affollano l’esistenza fin nella sua spicciola quotidianità.

Insomma, l’esercizio dell’oblio può coniugarsi in ogni tempo, ma non si sfugge quando, di colpo, fa irruzione nel presente. Magari in una tiepida giornata invernale, quale discreto invito a fare due passi in compagnia dei propri pensieri. Da solo, per modo di dire. In fondo, l’attraversamento degli spazi urbani, anche i meno frequentati, restituiscono sempre qualcosa al viandante, anche a quelli della domenica, come me. Il rapporto tra spazio, luce e costruito hanno puntualmente in serbo un angolo da raccontare, una sapida suggestione da riscoprire. Personalmente aggiungo la variante del tempo e il cammino si affolla immediatamente di immagini. Un intreccio spesso caotico tra conseguenze del passato, minacce del presente e promesse del futuro. Questa volta ho scelto un percorso caro ad antiche generazioni di materani che usavano dirigersi ai Cappuccini nel periodo precedente alle festività pasquali. Cappuccini per via della presenza di due luoghi di culto quasi confinanti, uno rupestre più antico e uno meno antico, il convento dei frati Cappuccini completato tra il 1560 e il 1563.



I miei passi si sono fermati al cospetto del manufatto monastico sede dalle molteplici vicissitudini nella sua storia di quasi cinque secoli. Sulla mia sinistra è immediatamente partita la macchina del tempo, messa in moto dall’ingresso al cinema Kennedy. Luogo di ricordi indelebili, concerti con gli Area di Demetrio Stratos e il Banco del mutuo soccorso di Francesco Di Giacomo. Nomi che forse si più giovani non dicono niente, ma era anche il palco di tanti spettacoli teatrali e di appuntamenti con il cinema, di travolgenti innamoramenti. Interessante l’esperimento proposto nell’ultima fase della programmazione, quando si raggiungeva questa sala per recuperare i film di prima visione già proiettati in centro. L’ultimo che ho visto è stata la straordinaria trasposizione cinematografica di tre fiabe tratte dal classico “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile. Era il 2015, un periodo intenso della mia vita. Da allora, del grande schermo ai Cappuccini si è persa ogni traccia, il tutto tra annunci e inconcludenti polemiche.



La sala, sull’onda dell’emozione che colpì l’Italia a seguito dell’assassinio del presidente Usa, fu intitolata a John Kennedy. Oggi, un senso di desolazione e abbandono coglie chiunque si avvicini al suo ingresso. L’oblio della memoria qui non aiuta. La reazione è invece quella suscitata da un amaro presente di degrado ambientale e miseria spirituale. Ci sono rimasto male. Ho pensato alla platea scombinata del Cinema comunale, all’abominio che trasformerà in appartamenti l’ex Cinema Quinto, ora Archivio di Stato sotto sfratto, ai tempi lunghi del recupero del Cine Teatro Duni. Mentre qui, ai Cappuccini, Kennedy continua ad essere ammazzato da uno spietato oblio della memoria che il cinema intitolato alla sua memoria non meritava. Soprattutto la comunità dei materani non avrebbe mai immaginato che nel 2022 sarebbe stato necessario dare fiato alle nostre migliori intenzioni per difendere biblioteche, archivi e cinema ridotti alle pezze o al silenzio completo come ai Cappuccini, dove Kennedy muore tutti i giorni nell’indifferenza di una tacita quanto fragorosa assenza. Chissà quando finirà la nottata.