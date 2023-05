Allevatori e cittadini ”non abboccano” a provocazioni. E ora il Piano

Ormai al coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino ci hanno fatto il callo, con i tentativi di discredito in varie forme su presunte accuse di violenze e altri azioni fuorvianti per gettare discredito su una vertenza, che chiede da tempa giustizia, verità e trasparenze. Gianni Fabbris rispedisce le accuse al mittente e invita, se sono certi di quanto asseriscono, ad essere conseguenziali. Nel frattempo mercoledì 18 maggio , in una conferenza stampa, si presenta il piano per la soluzione delle problematiche legate alla Tbc e Brc.



COORDINAMENTO UNITARIO IN

DIFESA DEL PATRIMONIO BUFALINO

Diamo atto al PD della posizione assunta e torniamo a ringraziare le forze che hanno reso possibile l’incontro del 18

Mercoledi in Conferenza stampa presentiamo il Piano per risolvere la BRC e la TBC

(approfondisci: https://altragricoltura.net/articoli/larco-delle-forze-che-chiamano-al-confronto-si-allarga-mercoledi-il-piano-della-responsabilita/)

“Diamo atto al PD per la posizione assunta in merito all’incontro convocato per il 18 maggio dal Sottosegretario Marcello Gemmato presso il Ministero della Salute a Roma. In particolare contribuisce a svelenire il confronto l’aver sottolineato come sia importante trovare soluzioni ad una crisi aperta da troppo tempo e come questa crisi si risolva con il concorso responsabile di tutti gli attori istituzionali e sociali coinvolti e l’aver esortato la Regione Campania a partecipare. La voce degli organi politici del Partito Democratico e di eletti al parlamento nelle liste del PD si unisce oggi ufficialmente a molte altre espressioni della politica nazionale e locale come, del resto, non avrebbe potuto essere altrimenti. E’ stato il Senato, all’unanimità (quindi anche con i voti degli eletti del PD) a votare a favore dell’Ordine del Giorno n. G/452/7/1 e 5 al DDL n. 45 proposto dai Senatori di FdI (con la prima firma del Presidente della Nona Commissione del Senato Sen. Luca Di Carlo) e fatto proprio dal Governo che indica la base su cui avviare finalmente un Piano capace di registrare soluzioni. La posizione assunta dal PD facilita il percorso di confronto proprio su quell’Ordine del Giorno e contribuisce a definire un campo che richiede, oggi, il contributo di forze sociali e politiche fra di loro diverse per collocazione e storia ma che hanno la straordinaria possibilità di contribuire a risolvere problemi che si trascinano da oltre dieci anni nell’unico interesse dei cittadini e del territorio. Apprezziamo il lavoro di quanti nel PD hanno promosso un gesto di chiarezza e attenzione come questo, cosi come torniamo a ringraziare gli eletti del M5S per le posizioni assunte e i parlamentari eletti della maggioranza della Lega, di FdI e gli altri che hanno lavorato alla convocazione dell’incontro a Roma il 18 maggio rendendo possibile un appuntamento decisivo”

In preparazione dell’incontro del 18, il Coordinamento Unitario sta terminando (con l’aiuto degli esperti e dei tecnici con cui ha interloquito e sta interloquendo in questi anni di lavoro) la preparazione delle proposte per risolvere i problemi. “Lo facciamo” sostiene Fabbris “non con la logica di protocollare un documento in vista di una riunione ma di aprire una fase nuova: quella delle responsabilità che ci dovranno portare ad essere parte dirigente della soluzione dei problemi come è indispensabile che sia”.

Gli allevatori casertani hanno chiarito oltre ogni dubbio e illazione avanzata negli anni che sono i primi a voler risolvere i problemi della BRC e della TBC essendo coloro che hanno pagato (insieme ai loro animali) i prezzi più grandi del fallimento dei Piani messi in campo dal 2014 e, stiano tranquilli i cittadini, saranno con il loro impegno i primi garanti di un Piano che inevitabilmente dovrà essere cambiato per funzionare.

Il documento verrà presentato nei suoi aspetti fondamentali in una conferenza stampa online che si terrà mercoledi mattina 17 maggio alle ore 11.30 che verrà trasmessa in diretta streaming da una stalla dell’Area Cluster.

La Conferenza Stampa si intitola come il documento preparato per la riunione del 18: “E’ L’ORA DELLA CONDIVISIONE, DEL PIENO COINVOLGIMENTO E DELLE SOLUZIONI” e, in quella sede, il Movimento degli Allevatori affronterà due punti:

1) La verità sui numeri del fallimento dei Piani della Regione Campania – Perchè occorre commissariare

2) Cosa fare per risolvere i problemi della BRC e della TBC tutelando i cittadini, gli animali, le aziende e il territorio.

Prima della Conferenza Stampa verrà diffuso il testo di un appello alla ragionevolezza delle istituzioni ed alla partecipazione dei cittadini chiamati a scendere in campo per riscattare lo straordinario e irripetibile patrimonio di cultura, economia, socialità possibile grazie al lavoro degli allevatori casertani ed al sacrificio degli animali che, essendo esseri senzienti, meritano rispetto e tutela.



COORDINAMENTO UNITARIO IN

DIFESA DEL PATRIMONIO BUFALINO

Non è più il tempo delle provocazioni

Gli allevatori e i cittadini non abboccheranno

Preso atto delle continue voci di minacce al Consigliere regionale Giovanni Zannini, Gianni Fabbris a nome del Movimento degli allevatori era intervenuto con una dichiarazione rilasciata ad un quotidiano con cui ha sostenuto: “Esprimiamo solidarietà a Zannini, qualora quanto da lui affermato dovesse essere dimostrato. Quanto accade nel movimento degli allevatori è sempre riconducibile al movimento nella sua interezza ma gesti di contestazione violenta sono completamente estranei al nostro mondo e quello dei nostri alleati. Non abbiamo alcun bisogno di minacciare Zannini. Gli allevatori del presidio stanno portando avanti, nel rispetto delle regole, una straordinaria battaglia sindacale di mobilitazione, costretti dagli eventi. Il resto appartiene ad una narrazione fuorviante che tende a dipingerci per quello che non siamo, come dei facinorosi con cui non si può dialogare”.

Oggi, a completamento di questa dichiarazione, sottolinea: “Se Giovanni Zannini ha prove di quanto sostiene lo invitiamo a denunciare alle autorità i fatti e le circostanze per fare chiarezza, come del resto stiamo facendo noi per episodi inquietanti che sospettiamo si iscrivano dentro una campagna di disinformazione che tende a screditare il movimento degli allevatori provando, inutilmente, a dipingerlo come violento e succube di fantasiose manovre politico/elettorali. Come annunciato abbiamo già depositato una denuncia alla Polizia postale per le aggressioni tecniche alle nostre pagine social e le offese sul web che, nei prossimi giorni sarà integrata dalla denuncia di blog anonimi che gettano discredito su alcuni componenti del movimento e le loro famiglie, nel peggior stile delle minacce camorriste di un tempo. Così, come annunciato, Fabbris sarà presto in Procura per segnalare le circostanze inquietanti relative alle dinamiche della manifestazione degli allevatori sulla Via Domiziana e ad alcuni tentativi di manipolazione messi in atto della loro presenza”.

Il Coordinamento Unitario, peraltro, ricorda che il tentativo di dipingere gli allevatori come violenti (funzionali al racconto che cerca di giustificare l’intervento militaresco e repressivo della Regione Campania) è una costante nel tempo e diversi episodi sono già stati denunciati alle cronache. E’ il caso di suggestive e fantasiose denunce di inesistenti attentati a veterinari compiacenti accaduti nel recente passato o al clamore suscitato da reazioni .di allevatori alle provocazioni messe in atto in stalla da solerti esecutori di disposizioni regionali irrazionali, reazioni assolutamente marginali enfatizzate ad arte per accreditare l’immagine violenta degli allevatori.

Il Coordinamento ricorda, anche, che più di una volta le grida di allarme per gli allevatori violenti si sono già dimostrate totalmente infondate come fu il caso, per esempio, allorquando il Movimento era impegnato nel Presidio al Monumento ai Caduti a Caserta dove raccoglieva firme (fra cui quella del Vescovo insieme a migliaia di cittadini) e l’Assessore Nicola Caputo gridava alle minacce degli allevatori sotto casa sua. Quell’episodio fu presto svelato: gli allevatori, come prevedono le norme e le leggi, faceva un regolare speakeraggio invitando i cittadini di Caserta a venire a firmare la petizione contro la delibera della Regione. Il fatto che l’Assessore Caputo abbia considerato una provocazione contro la sua persona l’esercizio di un diritto democratico tanto da gridare all’aggressione (forse per il fatto che la macchina che faceva lo spekeraggio diffondendo un messaggi0o pre registrato passava anche dalle strade del quartiere in cui abita) ci lasciò stupiti e si rivelò presto per quello che era: una bolla inesistente.

“Come abbiamo sempre fatto in questi mesi, invito gli allevatori alla fiducia dell’azione che stanno mettendo in campo e che, come è assolutamente evidente, è stata possibile proprio per la natura pacifica e non violenta con cui hanno saputo e sanno rivendicare le proprie ragioni. Invito i rappresentanti istituzionali a contribuire ad abbassare i toni, a spegnere le tensioni e ad usare le proprie energie per contribuire a trovare le soluzioni indispensabili che si realizzeranno solo se la Regione Campania, dismetterà le vesti irrazionali della chiusura al dialogo e aprirà il confronto con quanti la stanno criticando”.

Nella giornata di oggi 14 maggio, gli allevatori, arrivati al loro dodicesimo giorno di presidio alla Rotonda dell’Agnena, hanno partecipato alla celebrazione della Santa Messa a Castel Volturno come, probabilmente, farebbe bene che altri facessero per rinsaldare il clima di ascolto, di serenità e di pace di cui la comunità ha bisogno.