E, in effetti, con un tweet la Polizia di Stato informa e avvisa cittadine e cittadini dal diffidare da falsi sms del Ministero della Salute su una presunta clonazione del proprio greenpass. Evitate di cliccare sui link, perchè il fine è sempre lo stesso : rubare i dati personali. Al momento non ci sono vaccini per evitare l’azione virale dei truffatori. Ma seguite il consiglio della Polizia: non aprite agli sconosciuti e se avete un dubbio. Informatevi. Bastano una telefonata e un ‘occhiata ai siti della Polizia.

IL TWEET

🔴Attenzione, in atto un nuovo tentativo di #phishing #COVID19. Un falso #sms apparentemente inviato dal @MinisteroSalute vi avverte che il vostro #Greenpass è stato clonato. Non cliccate sul link. I dati personali che inserite vengono rubati. #essercisempre #16febbraio https://t.co/9zoZBvkebd

— Polizia di Stato (@poliziadistato) Feb 16, 2022