All’Armi… re Juan Carlos ringrazia il Caudillo

Mentre in Italia si verificano assalti neofascisti nei licei occupati del Centro Nord inneggiando al Duce, come accaduto a Parma, dove la Procura ha aperto un fascicolo dopo quanto verificatosi il 28 ottobre scorso nella sede di fratelli d’Italia https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/10/31/cori-fascisti-nella-sede-di-fratelli-ditalia-commissariata-gioventu-nazionale-a-parma_547f0284-7279-4e74-8369-1516c4015d8c.html con l’unica voce di un Governo che tace sull’imbarazzo dell’orbace – quella esemplare del ministro della Difesa Guido Crosetto https://www.rainews.it/articoli/2025/11/cori-fascisti-a-parma-crosetto-vanno-presi-a-calci-e-mandati-via-3b4bf158-e26a-4ada-90d6-4f87388c4620.html, il vento dei nostalgici delle dittature degli anni Venti, Trenta e Quaranta del secolo scorso spinge anche le teste coronata del passato a ricordare quella stagione, ringraziando i protagonisti. E’il caso dell’ex re Juan Carlo di Borbone che,alla vigilia dell’uscita di un libro di memorie ringrazia il ”caudillo” Francisco Franco per il sostegno ricevuto e perchè aveva un a visione chiara del futuro della Spagna https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/11/03/elogio-a-franco-lultima-provocazione-di-juan-carlos_c82d5906-b486-4d02-9c43-52802c7dd287.html.



Una dittatura, quella di Francisco Franco durata fino al 1975 e con un asse con l’Italia… cominciato durante il Ventennio fascista, con il sostegno dato da Benito Mussolini, durante la guerra civile spagnola, continuato dopo la seconda guerra mondiale. A confermarlo l’asilo dato a tanti terroristi neri italiani aiutati dai servizi segreti deviati, logge massoniche e altri poteri forti, a espatriare in quella franca dell’Europa. Pagine buie del Belpaese, legate alla logica dei due blocchi e al pericolo comunista in Italia come emerso in tante stragi a cominciare da quella di Aldo Moro e della sua scorta, che pongono gli interrogativi di sempre sui limiti all’autonomia dell’Italia. Il resto è storia d’oggi, con la palese contraddizioni tra sovranismo e sovranità limitata. Attendiamo l’uscita del libro del vecchio re e della sua gratitudine al Caudillo e del resto se la Monarchia spagnola, tra tanti scandali è arrivata fino ad oggi quel ”gracias” pesa tanto sulla storia di quel Paese. Adelante Juan Carlos…

N.B la foto del servizio è dell’archivio dell’Istituto Luce