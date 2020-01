La disoccupazione è tanta….ma poi si scopre che mancano medici per i nostri ospedali e le condotte dei paesini, mancano infermieri, mancano magistrati per una giustizia più veloce e mancano anche i “segretari comunali” in tantissimi comuni d’Italia ed in oltre la metà di quelli lucani, così come segnala questa nota della CISL FP lucana.

Il Segretario comunale è una figura centrale per le funzioni politiche ed amministrative di un Comune. Ogni Ente locale è, infatti, obbligato per legge ad averne uno (art.97 comma1,Tuel) e a causa della carenza attuale, molti di questi funzionari svolgono la loro mansione in più di un ente, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di efficienza e continuità della loro opera.

Esso “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti“, ma non solo.

Infatti, sempre secondo il disposto dell’art.97 del Dlgs 267/2000: “Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all’articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;

c) roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’articolo 108, comma 4.

Insomma, non proprio una figura marginale, la cui assenza aggiunta ad una carenza cronica di mancato turn over, ha oramai buttato nella inefficienza più completa la stragrande maggioranza degli enti locali.

Ma ecco a seguire la nota della CISL FP di Basilicata a firma del suo Segretario Regionale Giuseppe Bollettino:

LA MANCANZA DI SEGRETARI COMUNALI IN BASILICATA RAPPRESENTA L’ENNESIMA CRITICITA’ AFFRONTATA DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN PERENNE CRISI DI RISORSE

“Gli esecutivi si alternano con grande rapidità temporale ma alcun Ministro sembra intenzionato a programmare un rilancio reale della pubblica amministrazione per attribuirle un ruolo nuovo e più moderno da recitare nel paese Italia. Nessuno riesce a delineare e concepire nuove strategie che prevedano maggiori investimenti, l’impiego di nuove risorse.

Da anni la Cisl FP ha richiesto a gran voce l’ingresso negli uffici pubblici e quindi l’assunzione di giovani ad alta scolarizzazione per sopperire al mancato turn-over e allo spopolamento diffuso introdotto anche dalla norma previdenziale quota 100.

Dispiace dover constatare la difficoltà ancor oggi presente, di concepire la P.A. come il cuore del paese, la sua massima espressione non si può continuare perciò ad abbandonarla ingiustamente a se stessa. Occorre renderla moderna, informatizzata, competitiva, in grado di produrre ricchezza per l’intera nazione, non costo ma risorsa. Una P.A. consapevole di rispondere alle esigenze dei cittadini per offrire servizi qualificati alla collettività.

Le OO.SS. sono impegnate da tempo per ottenere le giuste risorse per i rinnovi dei contratti per più di tre milioni di pubblici dipendenti, ennesimo conflitto atavico, perdurante nel tempo.

In contemporanea ci tocca dover superare croniche difficoltà come la mancanza di segretari comunali in più della metà dei comuni della Basilicata. Figura quella del segretario comunale fondamentale per uno corretto sviluppo di tutte le procedure e le attività interne ad ogni amministrazione.

Ennesima carenza, ennesima lacuna, frutto della mancanza di una opportuna programmazione, di adeguati piani di sviluppo di previsione in grado di prospettare e prevenire deficit funzionali e gestionali.

Invece no, oggi in Basilicata l’attività amministrativa in numerosi comuni risulta bloccata, conseguenza diretta e immediata i comuni stessi non riescono ad adempiere ai compiti assegnati.

Pertanto le stesse risorse nazionali e comunitarie non sono adeguatamente canalizzate e quindi non possono essere utilizzate e sfruttate al meglio. Tale situazione finisce con l’incrementare il disagio sociale, il non ottimale funzionamento dei servizi a vantaggio della collettività.

Sono gravemente penalizzati importanti e fondamentali settori come l’istruzione, la sanità, dove in determinati contesti assistiamo a forme di degrado e completo isolamento di tanti cittadini soprattutto nelle aree interne della regione.

E’ indispensabile per un sindacato come il nostro da sempre attento al territorio e alle sue problematiche avviare in tempi brevi un confronto oculato e articolato sulle lacune funzionali come quella dell’esiguo numero dei segretari comunali capace di minare realmente dalla base l’erogazione di servizi pubblici essenziali, per proporre gli opportuni e necessari rimedi.”