Allarme bomba al Tribunale. Mattinata persa

Non è la prima volta che accade, con una telefonata anonima giunta al centralino del Tribunale di Matera che annuncia lo scoppio ”a breve” di una bomba. Inevitabile l’evacuazione di aule di udienza e di uffici, in attesa che artificieri e unità cinofile effettuino i controlli di rito. Forze dell’ordine in allerta, a cominciare dai Carabinieri, che indagano sull’episodio e Vigili del Fuoco in allerta, in attesa di eventuali evoluzioni. Disagi per tanti che venerdì 17, poco dopo le 10.00, hanno dovuto lasciare il Palazzo di Giustizia e attendere fuori di poter riprendere l’attività- se possibile- o di ”aggiornarsi” ad altra data. Una mattinata persa, a causa di una telefonata anonima da ”procurato allarme”. Inevitabile la domanda sul ‘perchè?’ di quella telefonata. Una bravata o un mezzo per rinviare una udienza? Un dato è certo disagi e mattinata persa.