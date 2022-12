All’APT Basilicata premio ‘Smartphone d’oro’

L’Apt Basilicata è stata premiata a Roma con lo “Smartphone d’oro 2022” per la categoria Cultura. Il riconoscimento è stato consegnato ieri a Roma nel corso di una cerimonia e ritirato dal direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti, insieme a Maria Teresa Lotito, responsabile comunicazione, a Serafino Paternoster, ufficio stampa e al regista del video candidato Luca Acito. A consegnare il premio (che è rivolto alle migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale in Italia ed è ideato e organizzato dall’associazione PA Social) uno fra i massimi esperti di comunicazione in Italia come Mario Morcellini. I candidati in gara nell’edizione 2022 sono stati 65. L’Apt aveva partecipato al bando con il video “Basilicata free to move”.

“La prestigiosa giuria del premio – commenta Nicoletti – ha valutato molto positivamente la freschezza e l’innovativa comunicazione di questo video pensato durante la pandemia e realizzato per promuovere i grandi spazi all’aperto della nostra regione, dalle coste dello Jonio e del Tirreno, alle Dolomiti lucane, ai suggestivi parchi. Un video che racconta la Basilicata senza parole e attraverso i volti gioiosi di gente comune pronta a lasciarsi trasportare dai suggestivi ambienti lucani. Si tratta di un riconoscimento che premia il nostro impegno per la promozione turistica dell’intero territorio regionale”.