All’American Bar di San Mauro Forte, vincita di 10 mila euro

A San Mauro Forte, un gratta e vinci del tipo “Il miliardario” ha regalato, ieri, al fortunato acquirente una vincita di 10 mila euro. Il talloncino è stato acquistato presso l’America Bar, nella centralissima via Armando Diaz. Un locale ora gestito (da fine 2019) dal giovane Innocenzio Tremamondo, con il prezioso ausilio del papà Salvatore (“Torino” per tutti) fondatore nel 1982 -in società con il fratello Mauro- di questo bar che da subito si distinse per il suo spirito innovativo e per l’ambizione di modificare l’approccio a questa tipologia di esercizio in questa tranquilla realtà dell’entroterra materano. Riuscendoci alla grande. La dea bendata ieri ha premiato una famiglia del posto. Il nome non è stato rivelato, ma il marito della fortunata che ha materialmente “grattato e vinto” ha già ritirato il premio e ringraziato il titolare della ricevitoria. A differenza di quanto accadde quindici anni fa quando a vincere fu un “forestiero“, un avventore di passaggio.

Infatti, sempre all’America Bar, nel 2008, ancora con “il milionario” ci fu una identica vincita di 10 mila euro. Ma allora, una ragazza del posto (non sappiamo per quanto tempo poi si sia morso le dita), si fece inconsapevolmente bypassare dalla dea bendata che fu invece colta al volo da un intuitivo e occasionale avventore. Un cacciatore proveniente dal pesarese, esattamente da Fano, che era nel bar -con dei colleghi giunti sul posto per una battuta di caccia- il quale acquistò d’istinto un talloncino rifiutato un attimo prima da chi, avendo vinto 10 euro si era accontentato di incassarli e finirla lì. Ora si tratta di capire quando si concretizzerà la regola del “non c’è due senza tre”…Si spera non troppo tardi, quantomeno non alla stessa distanza di tempo intercorso tra le due prime vincite! Senza dimenticare mai di ricordare a noi tutti che il gioco d’azzardo è pericoloso se non concepito come pratica occasionale e che mai deve sfociare in una pericolosa ossessione. Prendendo atto che perdere è la prassi. E che vincere dipende da coincidenze a noi ignote e casuali: essere nel momento giusto, nel posto giusto. E che non possiamo saperlo in anticipo. Dunque largo alla quotidianità, da Innocenzio, di un buon caffè e/o un aperitivo…con un toc toc alla fortuna, solo ogni tanto.