All’abbordaggio illegale di Israele l’Italia se desta, mentre il governo acconsente

La marina militare israeliana -come aveva ampiamente annunciato- in modo del tutto illegale ha abbordato in acque internazionali le navi della Global Sumud Flotilla arrestando cittadini pacifici, tra cui tanti italiani. E nel mentre il governo prima ha rinunciato a proteggerli e a garantire il loro diritto a navigare, ora si guarda bene dal protestare e rompere i rapporti con il governo israeliano, fa finta che non sia successo nulla, che tutto va bene. Ma l’Italia non ci sta e in migliaia stanno riempendo spontaneamente le piazze di tutta Italia.

