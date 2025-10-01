All’abbordaggio illegale di Israele l’Italia se desta, mentre il governo acconsente

giovedì, 2 Ottobre , 2025
La marina militare israeliana -come aveva ampiamente annunciato- in modo del tutto illegale ha abbordato in acque internazionali le navi della Global Sumud Flotilla arrestando cittadini pacifici, tra cui tanti italiani. E nel mentre il governo prima ha rinunciato a proteggerli e a garantire il loro diritto a navigare, ora si guarda bene dal protestare e rompere i rapporti con il governo  israeliano, fa finta che non sia successo nulla, che tutto va bene. Ma l’Italia non ci sta e in migliaia stanno riempendo spontaneamente le piazze di tutta Italia.

