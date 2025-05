ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITÀ DEL MAR PICCOLO

Nei giorni 14 e 18 maggio, sotto la guida di esperti ricercatori, studenti e cittadini saranno coinvolti sulle rive del Mar Piccolo per un’iniziativa di citizen science, organizzata dai ricercatori Fernando Rubino e Antonella Petrocelli del Cnr- Irsa Talassografico di Taranto e coordinata con il supporto della Casa delle Tecnologie Emergenti Calliope.

Coinvolgere i cittadini nelle attività di ricerca condotte dagli scienziati, mostrando loro alcune attività di monitoraggio e rendendoli parte attiva sul campo. Tutto questo accadrà a Taranto, nei giorni 14 e 18 maggio, sulle sponde del Mar Piccolo, in località Battendieri. Studenti e residenti avranno la possibilità di effettuare prelievi in acqua, identificare alcune specie a terra, misurare parametri specifici, raccogliere campioni di plancton e molto altro. Tutto questo in collaborazione con ricercatori ed esperti. Il messaggio è chiaro: la biodiversità è un patrimonio di tutti e per questo la sua conservazione necessita un impegno collettivo. L’iniziativa rientra nella “Biodiversity Sampling Week – BSW” una settimana (dal 12 al 18 maggio) in cui, in tutta Italia, gli scienziati monitoreranno la biodiversità con la partecipazione attiva dei cittadini. Promotore è il National Biodiversity Future Center (Nbfc), primo centro di ricerca nazionale dedicato alla biodiversità finanziato dal Pnrr – Next Generation EU. Obiettivo è rendere conoscibili al pubblico le attività di monitoraggio sviluppate dai ricercatori, sensibilizzando quest’ultimo sull’importanza di tutelare la biodiversità.

L’iniziativa anticipa la Giornata Mondiale della Biodiversità, che cade il 22 maggio. In tutta la Penisola saranno oltre 50 le attività che coinvolgeranno associazioni, istituzioni, parchi e aree protette, raccogliendo dati relativi agli ambienti marini, collinari, montani e ai contesti urbani. Dalle praterie di Posidonia agli insetti impollinatori, dalla flora spontanea agli uccelli, dalle specie native a quelle aliene.

In tale contesto, i ricercatori dell’Istituto per la ricerca sulle acque (Cnr- Irsa) –Talassografico “A. Cerruti” di Taranto, partecipanti al progetto “Pnrr National Biodiversity Future Center – Nbfc Spoke 3”, propongono un mini-bioblitz. Si tratta di un evento aperto a tutti durante il quale i partecipanti, in collaborazione con gli esperti, lavoreranno per registrare più dati possibile sulle forme di vita presenti sulle rive del Mar Piccolo. Il 14 maggio le iniziative sono dedicate alle scolaresche, domenica 18 ai cittadini. Le attività si svolgeranno in gruppi, in parte in acqua (con l’utilizzo di stivali) e in parte a terra con laboratori volanti allestiti su tavolini mobili.

Inoltre, verrà presentata la Carta del Mar Piccolo come strumento di supporto alla governance partecipativa del Mar Piccolo e del suo patrimonio naturale e culturale. Promotori dell’iniziativa: Nbfc, Irsa-Cnr, Commissario straordinario del governo per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto, Università degli studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento Jonico UniBA, Arpa Puglia, Cte Calliope, Comune di Taranto. Le attività saranno svolte in collaborazione con: Asd Enjoy Your Dive, Asl Taranto, Guardia Costiera, Jonian Dolphin Conservation, Protezione Civile, Wwf.

I progetti di monitoraggio saranno visibili su una mappa consultabile al link https://citizenscience.netseven.work/bdsweek_map/.

Link per la partecipazione alla giornata del 18 maggio: https://forms.office.com/e/KYdWpkvszD.