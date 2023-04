Alla Nicola Festa di Matera presentato il libro dei ragazzi della 2C “Il linguaggio del silenzio”

In occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo 2023, i ragazzi della secondaria di primo grado Nicola Festa di Matera hanno realizzato un libro con il linguaggio dei pittogrammi allo scopo di poter comunicare con un nuovo compagno. All’evento erano presenti la dirigente Maria Rosaria Santeramo, i docenti di sostegno, i ragazzi, le famiglie.

“La comunicazione e il linguaggio -si legge in una nota- sono essenziali per ogni essere umano, affinché possa interagire con le altre persone, possa apprendere, divertirsi e partecipare alla vita sociale. I sistemi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) sono forme di espressione diverse dalla lingua parlata, che mirano ad aumentare le possibilità (aumentantative) o a compensare (alternative) le difficoltà di comunicazione e di linguaggio verbale di molte persone con disabilità.

I ragazzi della classe II C della secondaria dell’I. C. Minozzi Festa, hanno appreso un nuovo sistema di comunicazione: i pittogrammi. Si sono esercitati prima nella comunicazione tramite simboli grafici molto semplici basati su immagini o fotografie, fino a maneggiare sistemi sempre più complessi. Hanno poi realizzato un libro di racconti, inventando i testi e traducendoli in pittogrammi, sotto la guida della docente referente, Bruna Panico e della docente di italiano Gabriella Capozza. I racconti illustrano alcuni momenti particolari della giornata tipo dei ragazzini: l’uscita al parco, la visita allo zoo, lo studio in biblioteca.”

