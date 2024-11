Alla Nicola Festa di Matera concluso il progetto sulla sana alimentazione “[Sf] Amiamoci!”

“Il 13 e 14 novembre 2024 si è svolto nelle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell’I. C. Minozzi Festa di Matera, il progetto “[Sf] Amiamoci! Viaggio alla scoperta dei principi della sana alimentazione”. Il percorso didattico, inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola, ha coinvolto gli studenti in una serie di attività pratiche ed educative incentrate sui temi dell’alimentazione consapevole e della sostenibilità ambientale.” Lo si legge in una nota dell’istituzione scolastica che così prosegue “L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione culturale “Giallo Sassi” e condotta dalla biologa nutrizionista Federica Caiella, ha visto il coinvolgimento attivo delle docenti di Matematica e Scienze M. A. Alberigo, T. Colucci, R. Ferro, M. C. Nuzzolese e I. Sinno, che hanno affiancato la nutrizionista nel presentare i concetti fondamentali per una corretta alimentazione. Il progetto è partito da una domanda / sfida: immaginate di trovarvi su un’isola deserta, con poche risorse a disposizione e nessun negozio vicino per procurarvi il cibo. In una situazione del genere, la scelta degli alimenti da portare con sé potrebbe fare la differenza tra sopravvivenza e difficoltà. La capacità di scegliere cibi nutrienti, non deperibili e che forniscono energia a lungo termine diventa essenziale. Questo scenario non è solo un esercizio di immaginazione, ma un’ottima occasione per riflettere sull’importanza dell’educazione alimentare. Conoscere le proprietà dei diversi alimenti, il loro valore nutrizionale e come conservare al meglio le risorse è una competenza che va oltre le necessità quotidiane: è uno strumento per affrontare le sfide della vita.

In particolare, si è parlato di nutrienti, di cosa sono carboidrati, proteine, grassi, vitamine e minerali e del ruolo che hanno nel mantenere l’organismo sano; di piramide alimentare e porzioni per bilanciare i pasti giornalieri; di rispetto per il cibo e riduzione degli sprechi; di consapevolezza della filiera alimentare, mettendo in risalto il valore della stagionalità e dei prodotti locali e sostenibili. Il progetto ha avuto un forte impatto sul modo di vedere il cibo, spingendo i ragazzi a riflettere sull’importanza di una dieta equilibrata e sulla provenienza degli alimenti, permettendo loro di comprendere come le scelte quotidiane possano influenzare non solo il loro benessere fisico, ma anche l’ecosistema. Sono stati esplorati i benefici di una dieta ricca di alimenti freschi e locali, rispetto al consumo di cibi ultraprocessati e provenienti da filiere industriali ad alto impatto ambientale.

Il percorso didattico si è rivelato non solo un’opportunità per acquisire conoscenze, ma anche un’esperienza formativa che ha aiutato i giovani a sviluppare un senso critico verso le proprie abitudini alimentari e una consapevolezza maggiore sul tema della sostenibilità. In un contesto globale in cui le sfide legate al cambiamento climatico e alla sicurezza alimentare sono sempre più pressanti, iniziative come “[Sf] Amiamoci!” sono cruciali per formare nuove generazioni più consapevoli e responsabili.”