Alla materana Altrafo, i premi nazionali Campioni di Innovazioni PMI e Campioni di Innovazioni Web 2025

Si e’ tenuta oggi, presso l’Aurum di Pescara, la premiazione di Campioni di Innovazioni 2025, festival nazionale dell’innovazione giunto alla XII edizione. Il festival rappresenta uno degli appuntamenti nazionali più importanti sull’innovazione dei processi produttivi delle imprese italiane.

“Fra i venti progetti finalisti Revoltra della società materana Altrafo -si legge in una nota- ha conquistato i premi Campioni di Innovazioni PMI e Campioni di innovazioni web. Il progetto vincitore Revoltra implementa la nuova tecnica di un nuovo brevetto per invenzione industriale che ne rivoluziona in chiave sicurezza il monitoraggio dei trasformatori elettrici. Revoltra rappresenta il risultato delle attività di ricerca intraprese dall’azienda materana nell’ultimo quinquennio per rispondere alle nuove sfide delle reti elettriche moderne, consistente in un rivestimento cromogenico intelligente applicato al trasformatore che cambia colore al variare di temperatura e umidità. Il sistema consente in abbinata all’intelligenza artificiale un monitoraggio cromatico distribuito senza necessità di sensoristica avanzata. Revoltra rappresenta una nuova frontiera nel monitoraggio dei trasformatori elettrici: combina sostenibilità e tecnologia, riduce i tempi di diagnosi e migliora la sicurezza. È una soluzione scalabile, intelligente e già pronta per essere adottata su larga scala. Il premio conferma il grandissimo valore dell’innovazione sostenibile delle imprese del nostro territorio.”

“Una grandissima emozione ricevere questi due prestigiosi riconoscimenti, il primo dalla giuria altamente qualificata del Premio ed il secondo da tutti i presenti alla challenge” affermano Rocco Chiechi e Mario Azzone, responsabili della Al.trafo Srl “Siamo felici che Revoltra, simbolo del nostro impegno nell’innovazione sostenibile, sia stato riconosciuto in questo contesto prestigioso. Un vivo ringraziamento a tutto il team di ricerca aziendale che con impegno e determinazione ha consentito di raggiungere tale risultato”.

E’ inoltre possibile rivivere i momenti della presentazione e della premiazione sui canali ufficiali del premio. Ulteriori informazioni sul progetto in finale:

https://www.innovazioni.camp/progetti/revoltra/

