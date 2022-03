Abbiamo preso spunto dalla nota canzone di Gianni Morandi, ‘’ C’era un ragazzo che come’’ incisa nel 1966 e cantata anche dalla nota cantautrice statunitense Joan Baetz ,per descrivere l’impegno degli scolari della scuola elementare Guglielmo Marconi (termini in disuso della Prima Repubblica)che hanno testimoniato con canti, bandierine, pensierini, letture la loro contrarietà alla guerra. Un messaggio di pace sul grande prato verde dell’amore (riecco Gianni Morandi) trasmesso idealmente ai loro coetanei delle città grandi e piccole dell’Ucraina, che a scuola non possono andarci, perché le truppe della Russia hanno invaso il loro Paese. Molti di loro sono in fuga, altri nei rifugi in attesa che le violenze finiscano e possano tornare a scuola e a giocare all’aria aperta. Ma bisogna far presto le vocine dei bimbi, accompagnati dagli insegnanti e dalla loro preside (un tempo direttore didattico) Caterina Policaro della scuola Primaria dell’Istituto comprensivo ‘’ Francesco Torraca’’ di Matera sono una bella pagina di partecipazione e solidarietà. Bravi scolari. Avete scritto una bella pagina di storia tinta con i colori dell’arcobaleno e della speranza di pace.



LA NOTA DELLA SCUOLA

IC Torraca Matera: La scuola ripudia la guerra. Colorata manifestazione per la pace della primaria Marconi

La scuola ripudia la guerra. La scuola educa alla pace. Le bambine e i bambini del plesso primaria Marconi, insieme alle classi di Bramante, questa mattina hanno pacificamente voluto invadere la piazzetta Marconi adiacente la scuola, armati di bandierine con i colori della pace e mascherine appositamente personalizzate con i colori della bandiera Ucraina. Con la voglia di essere cittadini attivi e consapevoli e di poter esprimere oltre che la solidarietà al popolo Ucraino anche il proprio sentire e la sensibilità.



Ordinatamente divisi per classe, rispettosi sempre delle regole anti-covid, accompagnati da tutti i docenti e con il supporto del personale ATA, cantando insieme sulle note di “C’era un ragazzo” di Gianni Morandi, sono scesi in piazza dove hanno potuto fare diversi girotondi della pace e sfilare con tutti i cartelloni e i disegni preparati con messaggi e slogan di contrarietà alla guerra e al conflitto Russo-Ucraino. Per poi cantare e ballare la danza della pace, leggere pensieri e poesie, raccogliere pensieri contro la guerra in un cesto appositamente preparato e infine, seguendo il testo di un’altra canzone “La pace volerà” hanno liberato nel cielo limpido i palloncini di diversi colori, in ultimo i due gialli e azzurri della bandiera Ucraina. A conclusione della iniziativa, un breve intervento del Dirigente Scolastico Caterina Policaro.

“Significativo vedere come le alunne e gli alunni del plesso, con il loro vociare e cantare, muovendosi per Piazza Marconi, abbiano attratto la curiosità dei passanti. Significativa la presenza di alcune donne della comunità