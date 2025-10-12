Alla marcia per la pace Perugia-Assisi, oggi, Matera c’è

E’ partito da poco ll corteo della Marcia Perugia-Assisi, è partito da via Bonfigli, nel luogo da cui per la prima volta partì la Marcia pensata da Aldo Capitini. Ce lo confermano i materani che sono lì a portare la tensione che anche dalla Città dei Sassi si è levata per spingere ed esortare i grandi del mondo a percorrere il sentiero della pace. In un momento in cui sembra che vi sia un delirio collettivo che spinge verso l’orlo del precipizio e che ha visto consumarsi un genocidio in diretta mondiale e per lungo tempo nell’indifferenza generale. “C’e’ un mare che difende umanità, Perugia non è stata mai così bella. Grazie per continuare a resistere e difendere l’umanità” ha detto Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, dal palco alla partenza della Marcia Perugia – Assisi , aggiungendo “Grazie ai giovani per essere scesi in piazza, per averci ricordato che sotto le bombe c’erano anche le nostre coscienze segnate dalla rassegnazione. I popoli sanno che la pace sono i bambini che vanno a scuola non le scuole distrutte, il diritto al cibo e non il cibo usato come strategia di morte.” (QUI VIDEO INTERVENTO).Sempre dal palco alla partenza, il sindaco di Betlemme Maher Nicola Canawati, ha detto: “Siamo qui tutti uniti da un’unica idea e un l’unico cuore. Marciamo oggi nella storia per ricordare a tutti i leader del mondo che la Pace è possibile. La Palestina vi sta aspettando“. Come dicevamo da Matera, prossima Capitale della pace e del dialogo sono partiti un centinaio di manifestanti a bordo di pullman grande e due pulmini piccoli, oltre ad auto private (nella foto di copertina Marcella Conese, Antonello Natrella e Anna Giammetta della Cgil all’avvio verso Santa Maria degli angeli). Tanti della Cgil e singoli cittadini.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.