Alla Lotteria Italia estratti biglietti venduti a Matera e Policoro (premio da 20 mila euro)

E’ Roma, come spiega l’agenzia specializzata Agipronews, a confermarsi protagonista della Lotteria Italia. Infatti, nelle ultime dieci edizioni, dal 2012 al 2022, con i biglietti venduti a Roma e provincia sono stati assegnati oltre 22,2 milioni di euro solo con i premi di prima fascia, da qui la particolare magia che si attribuisce ai tagliandi acquistati nella Città Eterna che, non a caso anche quest’anno, si conferma prima provincia in Italia per vendite (con 871mila tagliandi staccati: il 16% del totale di oltre 6 milioni). Nulla accade per caso. E’ un fattoi di probabilità. Ma in questa pioggia di milioni distribuiti nel giorno della Befana, qualche goccia è caduta anche su Matera, da una nuvoletta fantozziana che sembra collocarsi ogni tanto sulla fortunata Bar Tabacchi dei Fratelli Lisurici di Via Dante 101, dove è stato venduto uno (M 467347) dei 180 biglietti estratti a cui andranno 20 mila euro. Al fortunato cliente giungono anche gli auguri del titolare Francesco Lisurici. Altro acquirente baciato dalla fortuna è quello che ha acquistato il biglietto C 350541 a POLICORO, stessa categoria di premio, nonchè il possesore del biglietto I 031353 acquistato a CORLETO PERTICARA (PZ).

