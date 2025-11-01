Alla Giustizia servono investimenti, non separazioni, per garantire diritti non difendere poteri.

“C’è qualcosa di profondamente fuorviante nel modo in cui, ciclicamente, la politica italiana rispolvera il tema della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Una roba che sembrava sepolta con le ceneri di Silvio Berlusconi e di Licio Gelli, che l’avevano come obiettivo imprescindibile della loro azione politica e di governo, e che oggi il centrodestra approva. Al di la del tifo per uno schieramento o per l’altro, nel merito, questa riforma che viene presentata come una “riforma di civiltà”, “una garanzia di equilibrio”, una “modernizzazione necessaria”, in realtà, nasconde il rischio reale di consegnare una giustizia più controllata, più distante e meno libera. Probabilmente, se coloro i quali l’hanno voluta fortemente, la spiegassero per quello che è, senza politicizzarla, chiunque ne potrebbe cogliere il senso più profondo per farsene una idea.” Inizia così una nota di Giuseppe Digilio -Attivista Politico e membro del Consiglio Federale Nazionale Europa Verde AVS- che aggiunge “A tal proposito è bene ricordare come la magistratura “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Lo scrive chiaramente l’articolo 104 della Costituzione, esplicitando come questo fosse uno dei cardini della democrazia repubblicana, non proprio un dettaglio tecnico. Il pubblico ministero, in questo ordinamento, non è un avvocato dell’accusa ma un magistrato a tutti gli effetti, con il dovere di cercare anche le prove a favore dell’imputato, servendo la legge e non il potere. Un equilibrio che verrà completamente alterato, rischiando di trasformare il PM in un organo più vicino all’esecutivo che alla Costituzione.

L’idea di creare due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri, apre la porta a possibili interferenze politiche sulle nomine e sulle inchieste, offrendo, a chi governa, uno strumento per esercitare un’influenza, diretta o indiretta, su chi indaga. Una regressione storica. Senza l’autonomia della magistratura, molte delle battaglie civili e delle grandi inchieste che hanno fatto la storia del Paese non sarebbero mai esistite. Mani Pulite, le indagini antimafia, i processi per corruzione e criminalità economica. Tutte possibili perché il pubblico ministero ha potuto agire senza dover chiedere permesso a nessuno. Oggi, invece, mentre si agita lo spettro della “commistione” tra chi accusa e chi giudica, nei tribunali italiani si consuma la crisi più profonda che non viene minimamente affrontata e risolta con questa controriforma che riguarda l’accesso alla giustizia. Le cause civili durano anni, i costi delle parcelle e delle spese processuali sono insostenibili per molti, e il patrocinio gratuito resta un miraggio per chi vive con redditi modesti. Migliaia di cittadini rinunciano a difendere i propri diritti non per sfiducia nei giudici, ma per impossibilità economica. Fare ricorso al TAR per i cittadini che ricevono ingiustizia è sempre più proibitivo. La vera emergenza è una giustizia lenta e ineguale, eppure la politica discute di architetture istituzionali. Questa di Nordio è una riforma che non riduce i tempi dei processi, non semplifica le procedure e non restituisce fiducia ai cittadini. Sposta solo il baricentro del sistema verso chi detiene il potere, non verso chi la giustizia la invoca.

Un sistema giudiziario credibile, invece, si dovrebbe costruire con investimenti, non con divisioni. Servono più magistrati, più cancellieri, una digitalizzazione reale, procedure snelle, un accesso gratuito o agevolato per i meno abbienti. Leggi più chiare e trasparenti per poter essere rispettate da tutti. Serve restituire dignità a un servizio pubblico essenziale, non frammentarlo per motivi politici. Spezzare l’unità della magistratura non aumenterà la fiducia dei cittadini, ma la indebolirà ulteriormente. Perché la giustizia vive di equilibrio e di indipendenza. Se la prima viene compromessa, la seconda diventa un’illusione. Creare due corpi separati, uno che accusa e uno che giudica, significa introdurre una logica di sospetto, come se fossero fazioni contrapposte, non parti di un’unica funzione pubblica. Alla giustizia va restituita la sua missione originaria di garantire diritti, non difendere poteri.

In un Paese dove le disuguaglianze crescono, dove il diritto di difendersi rischia di diventare un bene di lusso, la giustizia deve tornare ad essere la voce dei cittadini, non l’eco dei governi. Non abbiamo bisogno di una giustizia più docile e controllata dai poteri, ma di una giustizia più giusta. E la giustizia, quando è vera, non si divide, si serve.”

