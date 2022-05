Si parlerà delle nuove frontiere della riabilitazione attraverso le tecnologie al Convegno promosso dalla Fondazione Don Gnocchi in programma a Matera il 12 maggio in collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Matera (ASM) presso l’Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Importante e preziosa sarà la testimonianza e l’esperienza acquisita negli anni dalla Fondazione Don Gnocchi sul territorio.

L’incontro è rivolto a medici, fisioterapisti, logopedisti, educatori, terapisti occupazionali, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e psicologi, scopo dell’iniziativa è creare un momento di confronto sul ruolo sempre più rilevante della tecnologia nel supporto alla medicina riabilitativa, alla luce delle numerose esperienze di teleriabilitazione sviluppate durante la pandemia.

«Con questa iniziativa – precisa Giampaolo Pierini, Direttore dell’Area Centro-Sud della Fondazione Don Gnocchi – intendiamo mettere in evidenza, in un dialogo e confronto aperto con le realtà sanitarie e istituzionali del territorio, le nostre competenze professionali e tecnologiche per ribadire il nostro impegno ad essere una risorsa preziosa per la sanità lucana, di cui ci sentiamo parte a tutti gli effetti».

Teleriabilitazione e robotica in riabilitazione; esperienze di telemedicina applicata in diversi settori: dalle patologie cardiovascolari a esiti di chirurgia mammaria; tecnologie a servizio dell’assistenza domiciliare e per l’interazione ospedale/territorio: questi i principali temi trattati sui quali interverranno esperti e specialisti di Fondazione, di ASM e Auxilium. L’evento si propone infatti come occasione per consolidare percorsi condivisi tra la Fondazione Don Gnocchi e le realtà sanitarie, scientifiche e istituzionali lucane e per elaborare risposte di qualità al bisogno di salute dei pazienti.

Interverranno ai lavori, tra gli altri, Sabrina Pulvirenti, Direttore Generale di ASM, don Vincenzo Barbante, Francesco Converti ed Eugenio Guglielmelli, rispettivamente Presidente, Direttore Generale e Direttore Scientifico della Fondazione Don Gnocchi.

«L’emergenza pandemica – prosegue Pierini – ci ha offerto l’opportunità di realizzare diversi progetti, grazie alle nuove tecnologie, per permettere ai nostri pazienti di proseguire i loro percorsi riabilitativi anche nel momento in cui non potevano raggiungere le nostre strutture. Ne è un esempio a Tricarico il progetto “Oltre i margini in Basilicata” a favore dei minori con disabilità e, sempre su questa linea, abbiamo fin da subito siglato un accordo con ASM per effettuare la teleriabilitazione, quando ancora oggi non è regolamentata in molte parti d’Italia. Insieme alla tecnologia abbiamo riscoperto ancora di più il valore dell’attenzione all’unicità del paziente e alle sue esigenze in quanto persona: un valore che è nel DNA della Fondazione. Stiamo vivendo un momento di transizione e il ritorno a questa “nuova normalità”, di cui il convegno di Matera rappresenta un tassello, ci vede pronti e motivati ad affrontare le sfide future per una riabilitazione tecnologica e a misura d’uomo al tempo stesso»

Il Convegno è accreditato ECM per le professioni sanitarie. Per ulteriori informazioni: Servizio Formazione Fondazione Don Gnocchi, bchicca@dongnocchi.it, tel. 06.330865.62/65.