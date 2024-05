Alla finale milanese dei Giochi Matematici anche gli allunni dell’IC Fermi Matera.

“Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, Adrian Bilous 3^A, Stefano Daraio 1^C e Marianna Turtora 1^D, concorreranno alla finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici nella cornice milanese dell’Università “Bocconi” sabato 25 maggio 2024.” Lo si apprende da una nota dell’istituto scolastico in cui si legge ancora che “I ragazzi, selezionati in un’ampia platea di giovani lucani partecipanti alle semifinali tenutesi a Policoro il 16 marzo, vivranno una esperienza unica che consentirà loro di affermare la propria passione “a quadretti” per le quantità, i numeri, le strutture, i calcoli.

Proveranno l’esultanza di partecipare ad una competizione nazionale in cui mettere in gioco quanto appreso nelle aule dell’istituto e di dimostrare ai compagni che tifano per loro che la matematica è occasione di gioco, sfida e superamento dei propri limiti.” Fierissimi per il traguardo raggiunto, la DS Abbatino, le docenti di matematica Lufrano e Perito e tutti gli insegnanti che “auspicano il miglior risultato possibile, ringraziando le famiglie per l’appoggio offerto a tutte le iniziative scolastiche.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.