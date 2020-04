Fiducia ma a denti stretti. Basilicata e Umbria, per i piccoli numeri che hanno e per quella fortuna- sfortuna favorita dalla desertificazione del territorio e dell’economia, possono sorridere ma altrove dove il contagio e i decessi sono stati e continuano a essere più forti c’è poco di che stare allegri. Ma la vita deve ricominciare, ma in sicurezza. Altrimenti punto e daccapo. E i dati del nostro astronomo Franco Vespe confermano che il passaggio verso la normalizzazione, temporanea o strutturale ancora non lo sappiamo, è un fattore che passa un suono armonioso della campane dei grafici tra curve di Landau, modelli Sir e proiezioni cangianti. Dati confortanti. Si apre una settimana che porta al 1 maggio, festa di un lavoro che deve fare i conti con divieti, norme e protocolli. Insomma un terno al lotto per la Basilicata giocate su due ruote di prossimità: Bari e Napoli.



“Dopo la vacanza per il giorno della liberazione, torno con le campane- esordisce Vespe. I dati sono confortanti. I decessi si sono ridotti a 260. Il trend fortunatamente ha abbandonato la curva di Landau che non atterra mai a zero, ed è rientrata nella forchetta indicata dalla campana di Gauss (guardate le legende dei grafici!). I contagi non si sono ridotti. Questo vuol dire che il contagio comunque serpeggia ancora e non bisogna assolutamente fare passi falsi. Sto facendo i confronti fra i modelli SIR e l’approccio statistico che abbiamo adottato fin dall’inizio e sembra che la curva dei contagiati possa essere approssimata adeguatamente con le nostre campane….a dopo i dati regionali e provinciali…Andando a vedere i dati regionali, si può notare che c’è la riscossa delle campane Gaussiane. La Lombardia sta manifestando una riduzione drastica dei decessi ed un andamento rassicurante dei contagi. Insomma stiamo assistendo ad una normalizzazione dell’area più drammatica del contagio. Anche il Piemonte, pur permanendo il ritardo rispetto alle altre regioni, l’andamento dei decessi segue perfettamente la decrescita della campana simmetrica’’.



E scendiamo a Mezzogiorno vilipeso dal direttore di Libero, Vittorio Feltri, che in una intervista a La7 ha ridimensionato le accuse di ‘’inferiorità’’ del Sud ma non dei meridionali, riportandole nell’alveo di polemiche sulla mobilità e sulla debolezza di strutture, infrastrutture e cultura d’impresa. Credeteci pure ma, ormai, le accuse hanno fatto il giro del BelPaese.. “ Per quanto riguarda invece le regioni del sud: Campania, Puglia e Sicilia, l’andamento dei contagi – conclude Vespe- ormai è in definitiva decrescita (emergenza statistica praticamente finita) e l’andamento è perfettamente simmetrico molto simile alle curve cinesi e tedesche. La Puglia sembra ancora non stabilizzata (i decessi sono maggiori di quanto previsto) e bisogna tenerla ancora sotto osservazione. E’ inutile dire che Basilicata ed Umbria sono fuori da un pezzo. Insomma oggi c’è la riscossa delle campane belle simmetriche. Speriamo di rimanere sotto i 30.000 decessi!