Alla Cava del Sole l’unicità di MAHMOOD & ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA Matera Festival

Sarà una cosa mai vista fino ad ora ma la musica si sa, non conosce confini, creatività e contaminazioni.

Ed è con queste prerogative che si avvicina il concerto di Mahmood con l’Orchestra della Magna Grecia in programma venerdì 22 luglio alle 21.30 alla Cava del Sole di Matera.

“Ghettolimpo Summer 2022” uno strepitoso “live”, un concerto esclusivo che sta registrando clamorosi “sold out” ovunque e che si aggiungerà ad altrettanta straordinarietà e unicità “live” eseguita nell’unica data italiana con l’Orchestra della Magna Grecia per un evento nell’evento.

Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, tanto che molti fan del cantautore stanno prenotando biglietti dall’Italia e dall’estero, per assistere a uno spettacolo musicale unico nel suo genere che si terrà in una cornice suggestiva. La commistione di un genere amatissimo insieme con la forza d’urto di un’orchestra sinfonica fra le più celebrate in Europa, con gli arrangiamenti e la direzione del Maestro Roberto Molinelli. Il concerto di venerdì 22 luglio, realizzato dall’Orchestra della Magna Grecia in esclusiva per il Matera Festival, con la direzione del Maestro Piero Romano, si avvale della preziosa collaborazione del Comune di Matera, della Regione Basilicata, del Fondo per lo Sviluppo e la coesione, del Ministero della cultura.

Nel rispondere alle numerose richieste pervenute nelle sedi dell’Orchestra della Magna Grecia, per assistere al concerto del prossimo 22 luglio, sono in via di allestimento collegamenti con bus in partenza da Taranto per Matera (e ritorno). Ma torniamo al “Ghettolimpo Summer Tour”, concerti nelle principali città e in alcune delle più suggestive location italiane, con gli show indoor di Parigi, Losanna, Londra, Madrid e di Torino, Milano, Roma, Firenze e Nonantola (MO) che hanno registrato il tutto esaurito.

A due mesi dalla sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio 2022) e reduce dal successo al 72° Festival di Sanremo, dove ha vinto con Brividi – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato triplo disco di platino – Mahmood ha inaugurato il tour estivo lo scorso 7 luglio alla Cavea Parco Della Musica di Roma, per poi proseguire il 9 luglio al Brescia Summer Music 2022 di Brescia (presso l’Arena Campo Marte), l’11 luglio al Parco San Valentino di Pordenone, il 15 luglio in Piazza del Popolo a San Severino Marche (MC), il 18 luglio al Teatro Antico di Taormina, il 20 luglio al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC) (presso il Teatro al Castello), venerdì 22 luglio alla Cava Del Sole di Matera nello speciale concerto con l’Orchestra della Magna Grecia; il 23 luglio al Luce Music Fest di Molfetta (BA), Banchina S. Domenico; il 26 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago (LU), il 29 luglio al Castel On Air di Bellinzona (Svizzera). Il tour si concluderà poi a settembre con due appuntamenti: il 3 settembre al Palazzo Te di Mantova e il 5 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, Mahmood dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69ma edizione del Festival di Sanremo, ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in “Ghettolimpo”, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”. Mahmood a oggi conta 15 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.

Info e biglietti: Matera, Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco, 13 (0835.1973420, 3929199743); Cartolibreria Montemurro, via delle Beccherie, 69 (0835.333411); Taranto, Orchestra della Magna Grecia, via Giovinazzi 28 (3929199935). Sito: orchestramagnagrecia.it . Online: Ticketone.it . Prevendite e info sul tour sono disponibili anche su www.friendsandparters.it