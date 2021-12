E’ un punto del mercatino di Natale, in piazza Vittorio Veneto a Matera, dove la solidarietà e di casa, a pochi metri da quella di Babbo Natale che ammalia tanti bimbi. E per apprezzarla basta un sorriso come quello di ”Ale” Alessandra Bisceglia, per la quale è nata una Fondazione per lo studio e la cura delle anomalie vascolari. Qui sorriso, solidarietà e speranza sono di casa e due volontarie ci illustrano le finalità della Fondazione, come opera, i servizi e come sostenerla…dal 5 per mille alle donazioni. Ma per saperne di più e dare una mano basta andare sul sito www.fondazionevivaale.org e ricordarsi di una frase di Ale : ” Sono le condizioni peggiori a rendere le situazioni straordinarie!”. Vero e in questo senso va apprezzata l’intuizione della Pro Loco di Matera che con Giuseppe Cotugno, in particolare, con rigorosa pettorina rossa e in attesa che indossi una berretta dello stesso colore, offrirà con la disponibilità degli organizzatori e del Comune, uno spazio quotidiano per la solidarietà.