Alla Callmat. Qualcosa si muove…

Non ci sono certezze, vista la precarietà del settore dei centri di chiamata ( call center) che curano la gestione a distanza di servizi di diversa tipologia, per conto di aziende di diversi comparti. Ma alla Callmat di Matera nutrono un po’ di fiducia e lo hanno comunicato ai rappresentanti sindacali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom, Ugl telecomunicazioni e alla rsu aziendale.Il nodo è sempre lo stesso: le commesse,senza delle quali sono inevitabili i contraccolpi sull’occupazione. Il 6 giugno,intanto, sciopero nazionale del settore. Aspettiamo

COMUNICATO SINDACALE

Si è tenuto nella giornata di oggi , mercoledì 17 maggio, l’incontro tra la Direzione aziendale Callmat, i sindacati di categoria e la Rsu aziendale, presso la sede di Matera, al fine di affrontare la questione dei volumi sull’unità produttiva materana. L’azienda si è detta fiduciosa sull’esito positivo dei colloqui con il Committente ai fini della tenuta dei volumi sulla sede di Matera, nonostante il delicatissimo momento che il settore delle Tlc sta attraversando. Ricordiamo che per il 6 giugno è stato dichiarato lo sciopero nazionale di settore, proprio a causa del grave stato di crisi che l’intero settore sta vivendo, con migliaia di esuberi in aziende leader. In questo scenario, ci rinfranca la notizia che, allo stato delle cose, si possa essere ottimisti sulla mancanza di contraccolpi sui livelli occupazionali di Callmat. Manterremo, comunque, l’attenzione alta nei prossimi mesi, continuando a tenere aperto il confronto con l’azienda.

Le Segreterie Regionali SLC CGIL FISTEL CISL UILCOM UGL TELECOMUNICAZIONI La Rsu aziendale