Alla 3^ edizione del “CSI In Danza” a Potenza, tanti i riconoscimenti per gli allievi dell’ASD Centro Danza Matera

Si sono svolte questo pomeriggio a Potenza, al Cine teatro Don Bosco, le selezioni regionali del torneo “CSI in danza” che aprono la strada -ai vincitori- della partecipazione alla Fase finale nazionale di Firenze (che si terrà il 9 e 10 maggio prossimi) di questo concorso di danza organizzato dal Centro Sportivo Italiano e giunto alla 5^ edizione. Mentre la Basilicata vi partecipa da soli tre anni. Un confronto svoltosi tra qualche centinaio di allievi ed allieve di una decine di scuole di danza e un liceo coreutico, con performance, di solisti o in gruppi, distinte nelle varie sezioni di danza classica, contemporanea, moderna ed Hip Hop. Tutti passati sotto il vaglio competente della qualificata giuria composta da: Antonella Albano (Prima ballerina della Scala di Milano), Alex Atzevi (coreografo e direttore artistico dell’ATZEWI DANCE COMPANY, Docente di danza contemporanea), Carlos Kamizele (Ballerino, insegnante e coreografo di fama internazionale) e Emma Cianchi (Coreografa e Curatrice Artistica per la danza Teatro Bellini di Napoli).

La numerosissima squadra di ballerine e ballerini dell’ASD Centro Danza di Matera guidata da Mary D’Alessio, ha conseguito podi e borse di studio in ognuna delle categorie in cui ha partecipato con le diverse proprie coreografie che, pertanto, torneranno in competizione nel livello nazionale di maggio. Nell’ambito della sezione “DANZA CLASSICA”, per la categoria “baby”, alla piccolissima Matilde Calculli è stato assegnato il 2° posto, nella sezione “children”. Mentre Elisabetta Gentile nella sezione “children” ha conquistato il 1° posto ed a Sara Bubbico è stato, infine, assegnato per la categoria “senior” il 3° posto oltre ad una borsa di studio per la partecipazione a “Viaggio in Danza” di Catania. Nella sezione “DANZA CONTEMPORANEA”, al “Gruppo children” esibitosi nella coreografia “Astra” è stato assegnato il 2° posto e una borsa di studio per la partecipazione a “Viaggio in danza” di Catania.

Mentre al “Gruppo Junior” esibitosi nella coreografia “In riflesso” è stato assegnato il 3 posto. Nella sezione “DANZA MODERNA”, invece, Chiara De Carlo, con l’assolo “In silenzio” ha conquistato il 1° posto. Così come il “Gruppo modern senior“ anch’esso qualificatosi il 1° posto con la coreografia “Enough”. Infine, nella sezione “HIP HOP” il “Gruppo Kids” si è classificato al 1° posto, mentre il “Gruppo junior“ ha conquistato a sua volta il 2° posto con la coreografia “Mix style”.

Un risultato lusinghiero sottolineato da Mary D’Alessio che a caldo dice: “Torniamo felici per i successi raggiunti, in ogni categoria abbiamo conquistato premi e borse di studio. Con il nostro lavoro che viene premiato per l’impegno e la passione che vengono profusi. Ora torniamo in sala per prepararci al meglio per le finali nazionali di Firenze. Ancora una volta e per il terzo anno di seguito, siamo orgogliosi di rappresentare la Basilicata su un palcoscenico nazionale. w la Danza w il Centro Danza matera.”