Aliano, “Terra dell’altrove”: la donazione Mulas accende il sogno di Capitale Italiana della Cultura 2027

Aliano compie un passo decisivo nel suo percorso di rigenerazione culturale. Il sindaco Luigi De Lorenzo ha ufficializzato l’acquisizione di 18 opere del maestro Franco Mulas, un dono straordinario che giunge alla comunità grazie alla generosità della figlia dell’artista, Sara Mulas. L’operazione, coordinata dalla sapiente visione critica di Giuseppe Appella, storico dell’arte e instancabile animatore dei progetti culturali del borgo, consolida l’identità di Aliano come “Terra dell’altrove”, un luogo dove il confine si fa “sconfino” e la memoria di Carlo Levi rivive attraverso la forza dei linguaggi contemporanei. “Oggi Aliano non riceve solo dei dipinti – spiega il sindaco De Lorenzo – ma eredita un pezzo fondamentale della storia dell’arte italiana. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a Sara Mulas: la sua sensibilità e il suo desiderio di legare permanentemente l’opera del padre al nostro borgo onorano la nostra comunità. Un ringraziamento speciale e sentito va a Giuseppe Appella, che con la sua autorevolezza e il suo amore per Aliano ha reso possibile questo incontro straordinario tra la famiglia Mulas e la nostra terra. Siamo nel pieno della sfida per Aliano Capitale Italiana della Cultura 2027 e questo corpus di 18 opere, che reinterpretano magistralmente il mondo di Levi — dai Calanchi ai ‘monachicchi’ fino al monumentale ritratto dello scrittore — rappresenta il cuore pulsante del nostro dossier di candidatura. Dimostriamo all’Italia che un piccolo comune può essere un grande centro di attrazione culturale, capace di custodire tesori di prestigio internazionale”. Le opere, dal valore stimato di circa 110 mila euro, troveranno dimora permanente in una sala specificamente dedicata al maestro Mulas. La collezione sarà svelata al pubblico entro giugno di quest’anno con una grande mostra inaugurale che celebrerà il dialogo tra la pittura di Mulas e l’opera di Levi. L’iniziativa segnerà l’inizio di una stagione di eventi internazionali che vedrà Aliano protagonista, portando avanti quel modello di sviluppo basato sull’arte e sulla letteratura che è alla base del progetto “Aliano 2027”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.