Aliano osita l’ultima tappa della CinePasseggiata del Lucania Film Festival

Una CinePasseggiata nella patria lucana di Carlo Levi. Sarà, infatti, Aliano (MT) ad ospitare, Domenica 26 maggio 2024, l’ultimo appuntamento delle CinePasseggiate proposte da Allelammie nell’ambito della 25a edizione del Lucania Film Festival.

Aliano, nota per essere stata terra d’esilio di Carlo Levi nel 1934, lasciò un segno indelebile nella vita del grande autore. Nel suo celebre romanzo “Cristo si è fermato a Eboli”, Levi restituisce un’immagine poetica e struggente di questo borgo, nonché luogo di sepoltura dell’artista.

Il programma delle CinePasseggiate inizierà alle ore 9:30, offrendo un’occasione unica per scoprire Aliano, con le sue suggestive montagne di argilla e le vedute sui calanchi, ambientazione ideale per il film “Into the Wild – Nelle terre selvagge” di Sean Penn. Basato sul bestseller di Jon Krakauer, il film racconta la vera storia del giovane universitario Christopher J. McCandless, ed è considerato un classico della sottocultura urbana.

L’appuntamento del 26 maggio segna l’apertura del progetto “Basilicata Novel”, finanziato dalla Regione Basilicata. Il progetto mira a offrire a residenti, turisti e appassionati di cinema e letteratura la possibilità di esplorare il territorio lucano in maniera inedita, scoprendo luoghi lontani dagli itinerari turistici tradizionali rileggendoli in chiave fantastica, da esplorare senza fretta.

Per partecipare alla CinePasseggiata, è possibile aderire consultando la pagina dedicata sul sito ufficiale del Festival: www.lucaniafilmfestival.it/giuria-pop-2024 .

Le attività sono realizzate in collaborazione con il FAI Basilicata, sotto la presidenza di Rosalba Demetrio, e con il supporto delle delegazioni FAI di Potenza, Tricarico e Lucania Interionre, Costa Jonica, e con la CNA Artigiani Imprenditori d’Italia della Basilicata.

La nuova collaborazione con il CNA Basilicata segna un nuovo corso per la costruzione di proposte sistemiche a sostegno del connubio Cinema – Turismo Culturale.

Prossimi Appuntamenti:

Domenica 26 maggio 2024 – Aliano (MT)

10:30 / 12:30 – CinePasseggiata con “Into the wild” di Sean Penn, a cura di Sara De Pascale e Giuseppe Corrado.

Venerdì 07 giugno 2024 – Miglionico (MT) – Castello del Malconsiglio

19:30 / 21:00 – Lezione di critica cinematografica con “Rapito” di Marco Bellocchio, a cura di Massimo Causo.

Per ulteriori informazioni e per diventare giurato della Giuria Pop, visita il sito ufficiale del festival: www.lucaniafilmfestival.it