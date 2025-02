Aliano 2027: grande partecipazione di pubblico a Milano, Firenze e Roma

Si è chiuso con grande partecipazione di pubblico il tour di Aliano, Terra dell’Altrove a Milano (10 febbraio), Firenze (13 febbraio) e Roma (17 febbraio) degli scorsi giorni. La proposta di Aliano, finalista al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027, ha raccolto grande apprezzamento e calore tra quanti hanno partecipato a vario titolo agli eventi. Le tre tappe sono state concepite come momenti di condivisione del Dossier con partner storici del Comune di Aliano e con le comunità di lucani in Italia, che hanno manifestato supporto convinto alla visione e alla programmazione culturale proposta. Ai momenti più istituzionali – presso il Padiglione della Basilicata alla BIT a Milano, il Palazzo del Pegaso presso il Consiglio Regionale della Toscana a Firenze e la Biblioteca della Casa delle Letterature a Roma – hanno fatto seguito tre momenti dedicati alla tradizione rurale ed enogastronomica legate al Carnevale storico di Aliano presso il Mercato Centrale delle tre città. “Questo impegnativo tour è stato possibile grazie al prezioso e immancabile contributo e supporto organizzativo garantito dal Comitato Promotore, dalla struttura di progetto e dai partner aderenti alla candidatura: tra tutti, Regione Basilicata, Apt, Fondazione Eni Enrico Mattei, Gal Lucania Interiore, I Parchi Letterari, Fondazione Carlo Levi e Case della Memoria. Un ringraziamento – commenta il sindaco Luigi De Lorenzo – va agli uffici comunali per l’impegno in questa fase intensa in vista dell’audizione del 25 febbraio. Le tre tappe appena concluse hanno ulteriormente consolidato il nostro pensiero e la nostra visione culturale, consegnandoci le aspettative di quanti vedono in Aliano un paradigma interessante di evoluzione, un Altrove appunto. Siamo, adesso, concentrati sulla prossima audizione, forti del calore e del sostegno dell’ampio partenariato coinvolto”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.