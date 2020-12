E’ passato un secolo da quel telegramma espresso che il lucano Francesco Saverio Nitti, presidente del consiglio dei ministri e ministro degli Interni nel Regno D’Italia e poi tra i protagonisti della nuova Italia repubblicana, inviò il 10 aprile 1920 al Questore di Potenza e ai sottoprefetti delle Province – come da foto- invitando ad applicare misure rigorose contro una piaga che rappresentava una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.



“Raccomando applicare – è scritto in quel telegramma espresso- con estremo rigore tutte misure contro alcolismo. fra giorni saranno approvate nuove limitazioni , ma faccia fin d’ora quanto può per combattere il male che costituisce una minaccia per ordine pubblico e per salute pubblica”. Un invito ad applicare e a far applicare a tutti i livelli, dagli enti pubblici fino in strada, affinchè non si eccedesse perchè il vizio o stili di vita in contrasto con la morale e il portamento portassero ad esempi e a comportamenti irresponsabili. Oggi, pubblicità, questioni personali, degrado sociale, favorito dalla desertificazione di centri grandi e piccoli, hanno alimentato la piaga dell’alcolismo e di altre forme di tossicodipendenze. Ma serve dare il buon esempio, e a tutti i livelli. Il bicchiere per un brindisi augurale ci sta, una tantum, ma senza eccessi. Serve rafforzare la medicina del territorio, purtroppo smantellata o ridotta, a causa di scelte politiche accentratrici che hanno portato anche la Basilicata ad annaspare nella vicenda del contagio da virus a corona. La questione va ripresa.



Regione e assessorato alla Sanità o alle Politiche della Persona si impegnino di più per arginare un fenomeno diffuso, che coinvolge anche i minori, dediti al consumo di super alcolici. Paghiamo in termini sociali un costo troppo alto. Una piaga da combattere con calici e bicchieri vuoti…