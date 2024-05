Alcol e droga party. Polizia Matera esegue arresti domiciliari per 24enne

Pazienza, riscontri, analisi dei dati dei telefonini hanno consentito alla Polizia di Stato di Matera di chiudere il cerchio su una operazione del gennaio scorso, che aveva portato al sequestro di sostanze stupefacenti, all’arresto di due persone incensurate e alla denuncia di un giovane di 24 anni, anch’egli incensurato, e oggi -dopo la misura disposta dal gip presso il Tribunale di Matera- dalla misura degli arresti domiciliari. Per gli inquirenti e in base all’attività investigativa condotta , “l’indagato sarebbe divenuto un punto di riferimento per la cessione di droga, in particolare in occasione di feste private caratterizzate dal consumo di alcool e di stupefacente, a cui partecipavano anche diversi giovani provenienti dalla vicina Puglia”



IL COMUNICATO DELLA QUESTURA

Polizia di Stato di Matera: arresti domiciliari per un 24enne già denunciato per detenzione di stupefacenti.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti ed in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato e collocato agli arresti domiciliari un 24enne materano, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, disposta dal GIP del Tribunale di Matera a seguito di condotte di approvvigionamento e spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta dell’esito dell’attività investigativa svolta dagli agenti della Squadra Mobile, dopo che l’indagato era stato denunciato, a gennaio, per detenzione ai fini di spaccio, poiché sorpreso in compagnia di altri due soggetti, di 45 e 23 anni, tutti incensurati, che in quella circostanza furono arrestati in flagranza per lo stesso reato. L’operazione portò al sequestro di quasi 180 gr di cocaina e di 5 gr di hashish, rinvenuti in gran parte al

l’interno di un capannone industriale di cui è titolare uno dei due soggetti arrestati in precedenza.

L’analisi dei telefonini sequestrati agli indagati ha permesso di acquisire elementi indiziari nei confronti del soggetto destinatario della misura cautelare, il quale si ritiene partecipasse attivamente all’approvvigionamento delle sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina e hashish, alla preparazione delle dosi e allo smistamento delle stesse, al fine di soddisfare le richieste provenienti da un cospicuo numero di assuntori locali. Secondo l’attività investigativa, l’indagato sarebbe divenuto un punto di riferimento per la cessione di droga, in particolare in occasione di feste private caratterizzate dal consumo di alcool e di stupefacente, a cui partecipavano anche diversi giovani provenienti dalla vicina Puglia.

Matera, 14 maggio 2024