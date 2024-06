Alberto Acito nominato rappresentante di Puglia e Basilicata per UNA

Alberto Acito di ideama srl è stato nominato rappresentante territoriale per la Basilicata e la Puglia di UNA – Aziende della Comunicazione Unite.

La nomina è avvenuta durante il Consiglio Direttivo tenutosi il 27 giugno a Firenze, in occasione della Festa delle Territoriali. UNA, con oltre 270 aziende associate, rappresenta un pilastro fondamentale per le imprese di comunicazione in Italia. L’associazione riunisce le migliori agenzie del territorio italiano e offre una vasta gamma di servizi che supportano lo sviluppo e la crescita delle aziende del settore.

Alberto Acito, CEO dell’agenzia materana ideama srl, porterà avanti questo impegno con la sua vasta esperienza in consulenza, comunicazione e marketing. La sua missione sarà quella di costruire un network robusto di imprese in Basilicata e Puglia, promuovendo sinergie efficaci e di valore a livello locale.

Questa nomina, dunque, segna un punto di svolta per il rafforzamento delle relazioni e della crescita delle imprese di comunicazione nel Sud Italia.

“È un onore per me essere stato scelto come rappresentante UNA per la mia regione e per la vicina Puglia”, commenta Alberto Acito, rappresentante della Territoriale Puglia – Basilicata di UNA. “L’associazionismo imprenditoriale al Sud ha enormi potenzialità inespresse. Spesso i professionisti e gli imprenditori della comunicazione non dispongono di linee guida chiare e aggiornate sul mercato della comunicazione. Il mio impegno sarà volto a creare sinergie locali efficaci e di valore”.

L’attività di Acito inizierà immediatamente e tra le prime azioni in agenda ci sarà il monitoraggio del comparto target nelle due regioni, con l’obiettivo di sviluppare strategie per progetti di valore “made in Sud”. Questa iniziativa punta a rafforzare ulteriormente il ruolo di UNA come motore del successo per le imprese di comunicazione, favorendo lo sviluppo e la crescita del settore nel Mezzogiorno.

“Uno dei miei obiettivi sarà far entrare nuove aziende di comunicazione di Puglia e Basilicata in UNA, affinché possano beneficiare di servizi dedicati, di una rete di contatti di altissimo livello e di un’alta formazione qualificata per i propri collaboratori. Queste risorse consentiranno alle imprese di sfruttare appieno il networking locale e nazionale, potenziando le loro capacità e promuovendo la collaborazione e l’innovazione continua”, ha concluso Acito.