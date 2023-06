Al via la seconda edizione di “A-Riva Festival”

PROGRAMMA

CONCERTI

San Girolamo – Waterfront

25 agosto 2023 ore 21

Elina Duni & Rob Luft (prima internazionale) San Girolamo – Waterfront ore 21

26 agosto 2023 ore 21

Enzo Avitabile e I Bottari del Portico (prima regionale) San Girolamo – Waterfront

27 agosto 2023 ore 21

RAIZ canta Sergio Bruni

con i Radicanto Santo Spirito – Lungomare Cristoforo Colombo

3 settembre 2023 ore 21

Kekko Fornarelli LABORATORI E SPETTACOLI

22 giugno 2023 ore 17.30 Officina degli Esordi di Bari

Laboratorio di gioco teatrale e di clowneria “Il giardino e i gatti” con Ian Algie e Marialuisa Longo a cura dell’Associazione Culturale Spine

Per bambini/e dai 5 ai 7 anni – Durata 1 ora e mezza 23 giugno 2023 ore 17.30 all’Officina degli Esordi di Bari

Laboratorio creativo di Teatro di Figura “Piccolo mondo” con Antonia D’Amore a cura dell’Associazione Culturale Spine

Per bambini/e dai 6 anni in su – Durata 2 ore 26 giugno 2023 ore 17.30 all’Officina degli Esordi di Bari

Laboratorio di gioco teatrale e di clowneria “Il giardino e gli uccelli” con Ian Algie e Marialuisa Longo a cura dell’Associazione Culturale Spine

Per bambini/e dai 5 ai 7 anni – Durata 1 ora e mezza 27 giugno 2023 ore 20.00 all’Officina degli Esordi di Bari

Spettacolo di burattini “Pulcinella e la Principessa rapita” di e con Massimiliano Massari a cura di Burattini al chiaro di luna

Per famiglie – Durata 55 minuti 28 giugno 2023 ore 18.00 all’Officina degli Esordi di Bari

Laboratorio “Il colore della danza” a cura di BoaOnda A.S.D.

Per bambini/e dai 6 ai 10 anni – Durata 1 ora e mezza 7 luglio 2023 ore 17.30 all’Officina degli Esordi di Bari

Laboratorio “The Metal Age” con Ruggero Asnago a cura dell’Associazione Culturale Spine

Per bambini/e dai 6 anni in su – Durata 2 ore 14 luglio 2023 ore 17.30 all’Officina degli Esordi di Bari

Lettura ad alta voce, giochi con la voce e l’immaginazione “Dlin Dlon, Ops, Vrum!” con Susi Danesin a cura dell’Associazione Culturale Spine

Per Famiglie e bambini/e dai 6 anni in su – Durata 2 ore