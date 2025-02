AL VIA IL CAMPIONATO DI VOLLEY MISTO OPEN DEL CSI MATERA

IL COMITATO Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano allarga ulteriormente il novero delle proprie attività sportive, inserendo il Campionato di Volley Misto tra i suoi campionati. Ha preso il via, nelle scorse settimane infatti, l’edizione 2025 del campionato territoriale della specialità, che aprirà le porte, per la vincitrice, delle Finali Nazionali organizzate tra maggio e giugno dalla presidenza nazionale. Saranno sei le società ai nastri di partenza, per un progetto che prende il via da questa stagione e punta a divenire un appuntamento fisso nelle prossime stagioni, dando la possibilità a tanti amatori e appassionati di confrontarsi sui parquet della provincia e dare vita ad una sana e divertente competizione. Allo start della manifestazione di saranno le realtà pallavolistiche di Matera, Grassano, Valsinni, Irsina, Pisticci, Marconia e Bernalda.

“Come avevamo anticipato in occasione dell’Assemblea elettiva dello scorso novembre, abbiamo diverse attività sulle quali stiamo concentrando la nostra attenzione, ed il volley è una di queste – spiega il Presidente Provinciale del CSI Matera, Lorenzo Calia –. Abbiamo già dato il via al campionato Sport&Go di Basket per i più piccoli ed ora diamo il via alla manifestazione pallavolistica che coinvolgerà i più grandi. Inoltre, siamo a lavoro con le iniziative ciclistiche e non dimentichiamo la nostra attività nelle piazze, che ha già coinvolto tre parrocchie della nostra Diocesi e punta a portare lo Sport per Tutti in ogni angolo della città e della Provincia”. La kermesse sarà itinerante e ogni società ospiterà i diversi match, coinvolgendo l’intera provincia materana nel campionato.

Ma il Centro Sportivo Italiano non si ferma. Nello scorso fine settimana, grazie ad una collaborazione di tutti i comitati lucani ha preso il via anche il settore giovanile del volley, che vede in campo otto realtà sportive, divise in due gironi da quattro squadre. La vincitrice della manifestazione rappresenterà la Regione ai campionati nazionali Junior a maggio. “Grazie alla nuova squadra composta con il Consiglio eletto stiamo svolgendo un lavoro intenso e proficuo – aggiunge il Presidente Calia –. Come promesso abbiamo già aumentato il numero delle attività e l’inserimento di due campionati di volley nel novero delle nostre attività è un bellissimo passo in avanti. E il nostro lavoro continua per portare più società possibili ai campionati nazionali e permettere ai nostri ragazzi un confronto sempre più importante e formativo con le altre realtà del territorio nazionale”.