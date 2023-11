Al via i lavori di messa in sicurezza sulla provinciale SP31 Matera-Montescaglioso

“Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della SP 31 Matera-Montescaglioso, finanziati con circa 600mila euro da fondi Cipes rivenienti dall’FSC 2021-27 ed appaltati dalla Provincia di Matera.” Ne ha dato notizia il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, con una nota in cui specifica che “L’intervento riguarda tratti saltuari dal km 3 al 7. I lavori consisteranno nella stabilizzazione dei cigli stradali, nel miglioramento della regimentazione idraulica, nella messa in sicurezza delle protezioni laterali di ponti e tombini e nel rifacimento della massicciata stradale dei tratti dissestati.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.