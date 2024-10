Al via da Matera la Cerquity Zona Sud- Comunità energetica rinnovabile

E’ stata costituita nei giorni scorsi a Matera per atto rogato dalla Notaia Brunella Carriero “CERQUITY Zona Sud” Comunità energetica rinnovabile nella formula giuridica della società cooperativa per azioni.

A presiedere l’importante organismo che è deputato ad operare in ambito nazionale è stato nominato dai soci costituenti Leonardo Montemurro, esperto di politiche di valorizzazione territoriale con particolare riferimento al mondo dell’artigianato, del commercio e della piccola e media impresa materana e lucana.

Compongono il primo consiglio di Amministrazione oltre al Presidente Leonardo Montemurro, Savio di Stefano con il ruolo di Vice Presidente, i consiglieri Lucia Gaudiano, Bruno Paolicelli, Giuseppe Ranù, Giovanni D’Argento e Luigi Argese.

Hanno deciso di far parte della Cerquity Zona Sud CER Scpa associazioni di categoria, operatori economici operanti nei diversi ambiti produttivi quali ristoratori, albergatori, cooperative attive nel campo dello sviluppo di strategie per la valorizzazione dei territori periferici e rurali, commercianti, concessionarie auto e centri di assistenza auto, installatori di impianti, professionisti e semplici cittadini provenienti anche da diverse Province della Puglia che hanno ben compreso lo spirito alla base di una comunità energetica quali l’approccio bottom-up che parte dal basso del livello territoriale, principi di governo aperti, inclusivi, democratici ed indipendenti, con produzione di energia green a kilometro zero, la possibilità di sviluppare le economie locali coinvolgendo professionisti e imprese del posto nella progettazione ed esecuzione degli impianti creando in tal modo nuove opportunità occupazionali, la possibilità di ottenere l’incentivo ventennale previsto dal GSE.

Ai fini dell’ottenimento dell’incentivo sarà necessario rispettare l’equilibrio tra produzione e consumo di energia all’interno delle rispettive Aree Convenzionali, mentre la gestione ed il coordinamento saranno effettuate da CERQUITY (www.cerquity.it) ) avvalendosi di un unico centro operativo e del supporto tecnico organizzativo di GOCER (network che ha supportato la creazione della prima Comunità Energetica d’Italia nel Cuneese, cioè quella di Magliano Alpi, www.gocer.it). Ciò consentirà l’ottimizzazione dei costi ed aumenterà la competitività lasciando comunque inalterata l’autonomia decisionale territoriale, garantendo performance non raggiungibili da configurazioni minori ed isolate, liberando in tal modo risorse da investire localmente.

La CERQUITY può assistere nelle operazioni di accesso rapido al PNRR per gli impianti di produzione realizzati nei Comuni con meno di 5.000 abitanti al fine di ottenere un contributo a fondo perduto pari al 40% dell’investimento effettuato, a valere sulla dotazione complessiva nazionale di 2,2 miliardi di euro. Come pure notevoli potranno essere le attività a servizio della collettività quali mobilità sostenibile, assistenza a fasce deboli per mettere in campo azioni concrete di contrasto alla povertà energetica.

Alcune delle imprese lucane partecipanti alla costituzione hanno sede nei Sassi e nel centro storico di Matera ed è proprio da quiche si è deciso di partire dimostrando come le Comunità Energetiche possono essere realizzate dove non è possibile installare impianti di generazione per non deturpare il valore del patrimonio culturale. I residenti e le attività ricettive e ristorative dei Rioni Sassi, patrimonio UNESCO, si configureranno nella “CER Matera” come Consumatori mentre i Produttori realizzeranno impianti di generazione di energia rinnovabile sugli edifici dell’amministrazione pubblica, delle aziende e delle imprese situate in aree non vincolate.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.