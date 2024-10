Al via cantiere per collegare la provinciale ‘’Tarantina’’ con l’ospedale ‘’Perinei’’ della Murgia

La notizia, diffusa dal Comune di Altamura ( Bari) è di quelle che completerà la rete infrastrutturale a servizio el comprensorio murgiano e in particolare con l’ospedale comprensoriale ‘’Onofrio Perinei’’. Si tratta degli interventi con la provinciale ‘’ Tarantina’’ utile anche per la comunità di Gravina. Il comune di Altamura, intanto, ha reso noto il calendario per le corse bus- interamente gratuite- dirette al cimitero per la ricorrenza dei defunti.

Lavori SP “Tarantina” con Ospedale “Perinei”

Si comunica che, dopo anni, la Città Metropolitana di Bari ha iniziato i lavori per congiungere la strada provinciale Tarantina con l’ospedale “Perinei”.

“È un grande risultato – commenta il Sindaco Petronella – per facilitare l’arrivo in ospedale. In questo modo, le città di Altamura e Gravina iniziano ad avere un ruolo più importante, nell’ambito della Città metropolitana e per il territorio della Murgia. Per questo, ringrazio il Sindaco di Gravina Fedele Lagreca per la collaborazione dimostrata”.



Avviso

Servizio bus navetta centro abitato/cimitero e viceversa (festività Ognissanti e Defunti)

Si informa la cittadinanza che in occasione della festività di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti, nel periodo da lunedì 28 ottobre fino a domenica 3 novembre 2024, sono state istituite n. 2 nuove linee urbane di collegamento del centro abitato con il Cimitero, da 11 corse giornaliere ciascuna, distribuite, senza soluzione di continuità, dalle ore 7:45 alle ore 17:45/18:00, come da prospetti allegati.

Tale servizio è completamente gratuito per i cittadini che vorranno usufruirne.

Inoltre, si comunica che il Cimitero di Altamura da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre 2024 sarà aperto dalle 7:00 alle 17:30, in orario continuato; eccezione fatta per i giorni 1 e 3 novembre 2024, con orario continuato dalle 7:30 alle 17:30.

In allegato le tabelle per pubblicazione social.



– – – – – – – – – – – – – – – –