Al via anche in Basilicata il Numero unico di emergenza europeo (NUE) 112.

Anche in Basilicata partirà l’attivazione del Numero unico di emergenza europeo (Nue) 112 a decorrere dal prossimo 18 novembre, quando saranno inclusi i comuni appartenenti ai distretti telefonici di Potenza (0971), Melfi (0972) e Muro Lucano (0976). Poi, dal 2 dicembre, sarà la volta delle aree di Matera (0835) e Lagonegro (0973). Ad annunciarlo è stato l’ufficio stampa della Giunta Regionale informando che: “per presentare i dettagli del Nue, disposto dalla legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche su indicazione dell’Unione europea, la Regione convoca una conferenza stampa giovedì 13 novembre 2025, alle ore 10, nella Sala Inguscio.” E che a tale iniziativa è prevista la partecipazione di: “Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata; Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture; Cosimo Latronico, assessore regionale alla Salute; Michele Campanaro, prefetto di Potenza; Cristina Favilli, prefetto di Matera; Giovanni Di Bello, dirigente della Protezione Civile regionale”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.