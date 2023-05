Al TuttoFood 2023 innovazione ma anche spazio ai consorzi di tutela

È stata un trionfo di odori, colori e sapori la fiera Tutto Food 2023 che si è appena conclusa a Milano. Un appuntamento ritornato con la grande vitalità dopo il Covid19. Tantissima la partecipazione di stranieri, soprattutto orientali e indiani, desiderosi, questi ultimi, di esportare il cibo Made in Italy nel loro Paese. in particolar modo il cibo non necessariamente “etichettato” come nell’immaginario ma eccellenza di territori. Una ricerca sempre più minuziosa tra usi e costumi; cibo sì ma con un racconto intrinseco. Bontà culinarie che parlano al cuore oltre che ottemperare il senso di sazietà. Per questo, grande attenzione in questa edizione 2023 dell’evento fieristico più importante in Italia dedicato al cibo è stata data ai consorzi di tutela, sentinelle e garanti di un prodotto con qualità certificata garantita da “madre disciplinare”. Una fiera in cui si è guardato al futuro, attraverso la tecnologia applicata alla filiera del cibo e delle coltivazioni, al cibo sottovuoto (da consumarsi solo facendo uscire l’aria scaldare) al ragù monoporzione, ma anche alla tradizione, al genuino, prodotto secondo antichi metodi di lavorazione che restituiscono certezze a palati da intenditori, il gusto di mangiare sano.

Una scommessa vinta nel caso del Consorzio di Tutela del Caciocavallo Silano Dop, un consorzio inter regionale di cinque regioni del Sud Italia, quali Basilicata, Campania, Marche, Puglia e Calabria, presente in fiera al Pad 4, che quest’anno ha compiuto trent’anni.

“ Un percorso non sempre facile, sottolinea il Presidente Vito Pace, riconfermato dall’assemblea dei soci domenica 7 maggio 2023 per altri 3 anni alla guida del consorzio. Ogni anno, aggiunge Pace, abbiamo aggiunto un tassello importante per la crescita consortile. Dall’etichettatura al marchio a fuoco, dal packaging al prodotto porzionato per venire incontro alle esigenze di famiglie sempre meno numerose. Abbiamo cercato di intercettare sempre nuovi mercati senza mai sacrificare la genuinità e la credibilità di quei

“casari” che ogni giorno con passione dedicano la loro vita alla produzione di un prodotto di eccellenza che senza le dovute attenzioni e il tempo necessario non sarebbe certamente lo stesso. Ed è stata una soddisfazione incredibile quando un colosso come McDonald’s ha deciso di commercializzare un panino nella sezione My Selection ideato dallo chef Joe Bastianich proprio con il Caciocavallo Silano Dop. La prova che dietro ai risultati c’è un lavoro e un impegno costante che continueremo a profondere”.