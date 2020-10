A Metaponto, sulle piste di bowling e di altre attrazioni che portano al mondo degli States a stelle e a strisce, quelli del ”Touchdown” di certo hanno avuto coraggio, coerenza fino a dimostrarsi ”capatost” – come si dice dalle nostre parti- per decidere di andare avanti comunque e senza mettere in strada nessuna delle professionalità e dei collaboratori, che per una estate intera hanno fatto divertire tanti. La Lettera aperta, girataci da Donato, ne è una conferma. Leggetela, fatela girare. E’ una piccola, ma grande iniezione di fiducia, per quanti stanno pagando ancora una volta il costo di scelte discutibili ( e su questo non ci piove) nel far chiudere ”temporaneamente” e fino al 24 novembre dice l’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare l’aumento dell’epidemia anti virus a corona. In attesa che si concretizzi l’arrivo o il business, se preferite, del vaccino marcato covid 19. Decisioni, poco comprensibili, con tanto di ”figli e figliastri”, seguite alle maglie larghe dei mesi scorsi e all’assenza di programmazione nel risolvere a monte problemi come quelli della movimentazione e dei trasporti. Naturalmente nessun ”mea culpa” a Roma e a Potenza. Colpa del destino crudele? Maah. Raccontatela ad altri. Contano i fatti e le certezze. Il Touchdown con il suo sogno progetto americano sulla costa metapontina è lì ed è pronto a fare ”strike”. Qua la mano o batti cinque o ” Give me five” come si dice negli States.