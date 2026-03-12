Al TFF- A Mimì Cesare Bocci e Vittoria Belvedere in “Indovina chi viene a cena”

Domenica 15 marzo il Teatro Festival Ferrandina – A Mimì prosegue con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: sul palco del Cineteatro Bellocchio arriva Indovina chi viene a cena, la brillante e attualissima commedia portata in scena da Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, affiancati da un cast corale di grande energia: Federico Lima Roque, Elvira Camarrone, Ira Fronten, Thilina Pietro Feminò, Fatima Romina Alí e Mario Scaletta.

Diretto da Guglielmo Ferro, lo spettacolo è un raffinato adattamento teatrale del celebre capolavoro cinematografico di William Arthur Rose, originariamente interpretato dai mostri sacri Katharine Hepburn e Spencer Tracy. La versione teatrale, curata da Mario Scaletta, trasporta il pubblico in un contesto dinamico e contemporaneo, rendendo il testo più fresco e diretto che mai.

Se negli anni ’60 il tema del matrimonio misto fece scalpore nell’America dell’epoca, oggi la piéce si rivela uno specchio quanto mai attuale della nostra società multietnica. Al centro del racconto non c’è solo il confronto generazionale, ma il concetto profondo di comprensione- termine che il regista preferisce a quello più restrittivo di tolleranza.

Una commedia brillante che parla al presente con ironia e coraggio.

Ingresso alle ore 18.00, inizio spettacolo alle ore 18.30. Il costo del biglietto è di 20 euro per la platea e di 15 per la galleria, per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

I biglietti sono disponibili online al link: https://www.postoriservato.it/biglietti/indovina-chi-viene-a-cena-15-marzo-2026-teatro-domenico-bellocchio-ferrandina-28141.html e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30.

Tutte le altre informazioni relative al Teatro festival Ferrandina- A Mimì sono disponibili contattando il numero 3276841010.