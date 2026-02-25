mercoledì, 25 Febbraio , 2026
Al termine della prima serata del Festival di Sanremo ARISA è nella cinquina della sala stampa

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Al termine della prima serata del 76° Festival di Sanremo. Questi sono stati i cinque prescelti dalla giuria della Sala stampa (senza ordine di classifica). Tra di essi c’è la lucana Arisa con la sua Magica Favola, poi Ditonellapiaga con il brano Che fastidio, Fedez e Masini con Male necessario, quindi Fulminacci con Stupida sfortuna e Serena Brancale con Qui con me. Durante la serata c’è stata la esibizione dell’altro artista lucano di Venosa CHIELLO con il brano “Ti penso sempre” e sul podio dei direttori d’orchestra anche l’irsinese Alessandro Trabace che ha diretto il brano di Levante. Dalla seconda serata ricanteranno   quindici BIG che verranno giudicati dal televoto e da una giuria delle radio.

