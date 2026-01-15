giovedì, 15 Gennaio , 2026
Al Teatro Festival Ferrandina- A Mimì rivive il mito di Modugno

Sabato 17 gennaio 2026, il Cine Teatro Domenico Bellocchio di Ferrandina ospiterà un appuntamento imperdibile della stagione “Teatro Festival Ferrandina-A Mimì”: “Mimmo e il Mare”, un emozionante omaggio a Domenico Modugno, l’artista che ha rivoluzionato la musica italiana nel mondo.
Lo spettacolo non è solo un concerto, ma un viaggio nell’anima del “Mimmo nazionale”. Attraverso le note dell’Orchestra da Camera Saverio Mercadante, diretta dal Maestro Rocco Debernardis, il pubblico sarà trasportato tra i grandi classici che hanno segnato un’epoca: da Piove a Tu sì ‘na cosa grande, passando per la struggente Amara terra mia e l’immortale Nel blu dipinto di blu (Volare).
A guidare il racconto sarà l’attore Franco Castellano (voce narrante), che svelerà sfumature meno note e profondamente magiche della vita di Modugno, intrecciando la parola alla potenza espressiva della voce solista di Antonella Miglionico. I testi sono curati da Nietta Simone e Lucia Cirrottola e gli arrangiamenti sono a cura del maestro Damiano D’Ambrosio.
Ingresso alle ore 20.30, inizio spettacolo alle ore 21.00.
Il costo del biglietto è di 15 euro per la platea e di 10 per la galleria, per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.
I sono disponibili online al link: https://www.postoriservato.it/biglietti/mimmo-e-il-mare-17-gennaio-2026-teatro-domenico-bellocchio-ferrandina-28136.html e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30.

Tutte le altre informazioni relative al Teatro festival Ferrandina- A Mimì sono disponibili contattando il numero 3276841010.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
