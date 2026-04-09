Al Teatro Festival Ferrandina- A Mimì con Eduardo Senzateatro raddoppia

La stagione del Teatro Festival Ferrandina – Mimì prosegue con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone: la Compagnia Senzateatro porta in scena “Le voci di dentro” di Eduardo De Filippo, con la regia di Francesco Evangelista.

Data la grande richiesta, lo spettacolo prevede un doppio appuntamento: sabato 11 aprile (già sold out) e domenica 12 aprile in replica pomeridiana fuori abbonamento.

Considerata una delle opere più intense della Cantata dei giorni dispari, la commedia – rappresentata per la prima volta nel 1948 – segna uno dei vertici del cosiddetto realismo metafisico eduardiano. “Le voci di dentro” affronta con lucidità e amarezza il tema della sfiducia reciproca, dei sospetti e della crisi dei legami familiari, assunti come metafora di una società smarrita e incapace di ascoltare.

“Parlare è inutile, perché l’umanità è sorda” è la frase che meglio sintetizza il cuore dell’opera: un mondo in cui la coscienza viene soffocata e la stima reciproca – “quella che ci mette a posto con la nostra coscienza, che ci dà la possibilità di guardarci dentro… la serenità di guardarci negli occhi” – si sgretola sotto il peso dell’ipocrisia e del tornaconto personale.

In questo contesto, il silenzio del personaggio di Zì Nicola diventa un gesto di resistenza, un rifugio metafisico che custodisce le “voci di dentro” che la società tenta di soffocare.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 12 aprile con ingresso alle 20.30 e sipario alle 21 e in replica domenica 12 con ingresso alle 18.00 e sipario alle 18.30. Il costo del biglietto è di 8 euro per la platea e di 6 per la galleria, per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

I biglietti per la replica del 12 aprile sono disponibili online al seguente link: https://www.postoriservato.it/le-voci-di-dentro_spm_29605.html e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30.

Tutte le altre informazioni relative al Teatro festival Ferrandina- A Mimì sono disponibili contattando il numero 3276841010.