Al Teatro Festival Ferrandina – A Mimì “Assassinio al castello”

Sabato 18 aprile Teatro Festival Ferrandina – A Mimì prosegue la sua programmazione con un nuovo appuntamento già sold out: la compagnia Sipario Aragonese presenta Assassinio al Castello, brillante commedia giallo‑teatrale diretta da Giuseppe Dubla.

Ambientato in un elegante castello inglese, lo spettacolo mette in scena un misterioso delitto che un detective, metodico e implacabile, è chiamato a risolvere. Mentre il detective tenta faticosamente di districarsi tra indizi e sospettati, il confine tra finzione e realtà inizia a sgretolarsi. Le indagini per scoprire il colpevole finiscono per intrecciarsi irrimediabilmente con le vicende personali degli attori: rivalità accese, gelosie dietro le quinte e imprevisti tecnici trasformano la ricerca dell’assassino in un vortice di comicità e tensione.

Il risultato è un gioco teatrale vivace e ironico, dove il confine tra finzione e realtà si assottiglia fino a scomparire. Con ritmo serrato e battute brillanti, Assassinio al Castello offre al pubblico una serata di divertimento intelligente, tra suspense, humour britannico e meta‑teatro.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 18 aprile con ingresso alle 20.30 e sipario alle 21.00. Il costo del biglietto è di 8 euro per la platea e di 6 per la galleria, per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

Tutte le altre informazioni relative al Teatro festival Ferrandina- A Mimì sono disponibili contattando il numero 3276841010.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.