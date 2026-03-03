Al South Control 2026 di Bari anche 13 giovanissimi talenti dell’ASD Centro Danza di Matera

Bari, nel fine settimana scorso, ha ospitato la quinta edizione di South Control 2026, l’evento di street dance internazionale tra i più rilevanti nel settore a livello nazionale e che conta oltre 2.000 partecipanti, molti dei quali provenienti da molte regioni italiane e dall’estero. L’evento si è svolto in due location diverse: da giovedì 26, a sabato 28 febbraio, nel centro sportivo Angiulli, mentre la competizione coreografica finale di urban dance -che si è svolta il 1 marzo- è stata ospitata al Palaflorio. Questa edizione, in cui -questa disciplina promuove impegno, inclusione e confronto attraverso il coinvolgimento di giovani, famiglie e community urbane- ha proposto competizioni coreografiche di alto livello, battle freestyle (categorie Hip Hop, House e Mix style) e workshop con artisti internazionali, è stata caratterizzata da una line up principale tutta al femminile, con la partecipazione di artiste di caratura internazionale, tra cui Chanelle Anthpny, Valentina Vernia, Hana Morris e Jasmine Andriano.

Alla manifestazione finale del Palaflorio ha partecipato, per la prima volta, anche l’ADS Centro Danza di Matera diretto da Mary D’Alessio con il gruppo CMD KIDS composto da 13 piccoli ballerini. Bianco Carlotta, Calculli Matilde, Calia Nives, Fiorentino Giulia, Galeota Matilde, Guarnieri Balestra Leonardo, Iacovone Cristina, NUzzi Sara, Paradiso Manuel, Plasmati Alberto, Tarasco Valentina, Zaccaria Nicole e Zattoni Nina che si sono esibiti su una coreografia di hip hop ideata dalla maestra Lea Continisio.

La giuria della competizione, che era composta da Giada Derosas, Valeria Visco e Vanessa Quecchia, ha attribuito alla esibizione il punteggio di 145,6 che ha consentito al CDM KIDS di guadagnare il terzo posto nella categoria Mini Kids. In gergo cinematografico si direbbe: “buona la prima”! Soddisfatta Mary D’Alessio che ci dice: “Per i nostri piccolini é stato il loro primo concorso, in un contest molto prestigioso come questo….sono molto felice del risultato, tenere un palco come quello dimostra che stiamo lavorando bene.” Ecco la loro esibizione nel video che segue: