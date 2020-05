E’ maggio, tanto caro ai cristiani, ai devoti della Madonna perchè è il suo mese. Lo dice la natura, con i suoi colori, odori e con quella leggera brezza di vento che sembra pregare in un anno, caratterizzato dalla devastante azione sanitaria, sociale ed economica,del virus a corona. Ma la “corona”, perchè ”regina coeli”, c’è l’ha solo la Madonna per ascoltare e ricevere i pellegrini che dalla collina materana raggiungono il santuario di Fonti a Tricarico (Matera). E lo hanno fatto, oltre che dal centro del Medio Basento, anche da paesi come Grassano, San Mauro Forte oltre che da Matera.



E quella sparuta pattuglia, che ha partecipato domenica 24 maggio, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, alla Santa Messa celebrata nel salone parrocchiale da don Nicola Soldo, è stata ampiamente ripagata da quella visita. Vi hanno trovato silenzio, tranquillità, devozione, rispetto dei luoghi e dell’ambiente come vuole Papa Francesco, per un ”anno speciale” che ricorderà la sua enciclica di cinque anni fa. Fermarsi e cambiare pagina, rispettando sè stessi e la natura, magari evitando di abbandonare ovunque- come sta accadendo – mascherine e guanti monouso in plastica. Evitiamo, però, che si diffondano forme di degrado. Il rispetto alle norme di sicurezza è un dovere, sopratutto nella fase 2 da covid 19 dove è facile scantonare, e in attesa della mobilità interregionale a partire dal 3 giugno,ma sulla quale ci sono non poche perplessità. E allora il segno di Croce nell’acquasantiera, dove il gel igienizzante ha sostituito ”temporaneamente” l’acqua benedetta, è una traccia di responsabilità da una fonte, quella del santuario di Fonti, da portare ovunque il rapporto con Madre natura è sottovalutato.