Al rione Serra Rifusa, in via dei Messapi, marciapiede incompleto. Perchè?

A chiederselo sono i residenti della parte alta di via Messapi, al curvone come lo definiscono al rione Serra Rifusa d Matera, dove il rifacimento dei marciapiedi è da completare per quegli ultimi 400 metri. Progetto da rifinanziare, altre priorità ? ” Eppure – ci dice Roberto – fino a ridosso di Natale l’impresa era in zona. Poi hanno portato via tutto: attrezzi, mezzi e materiali. Pensavamo che tornassero dopo l’Epifania ma finora nulla”. Abbiamo chiesto lumi all’assessore comunale ai lavori pubblici Angelo Cotugno, che in settimana verificherà con i tecnici della struttura su come stiano le cose. Del resto mancano ancora pochi metri per riqualificare la rete dei marciapiede del quartiere. E il curvone non si può lasciare fuori. Si attende ritorno del furgone con sabbione, molazza, cemento, cordoli e mattoni.