Al Play festival del gioco…zio Ludovico ha spopolato

Tant’è , che nei locali della fiera di Bologna, sono andati a trovarlo anche da altre regioni, come l’Abruzzo per conoscere quel format impareggiabile che è la ludoteca mobile ‘’LUCARGò. Del resto nella più grande ludoteca del BelPaese, giocare e mettersi in gioco fa bene al corpo e alla mente e poi promuove socialità, incontri, fa divertire anche chi ha un musone lungo così o è stressato dalla alienante dimensione social.



“Ci siamo stati – racconta zio Ludovico- come espositori e portatori di idee e ricerche. Abbiamo fatto una gran bella figura Poichè portiamo una modalità nuova e un format unico in italia, la LUCARGò, ludoteca mobile. In più facciamo per strada attività di team building. Non per autoreferenziarmi (ci mancherebbe) ma la cosa ha valenza perchè Play-Festival del gioco è l’equivalente di Sanremo per la musica ‘’. E c’è da credergli visto la fiera accoglie circa 40000 appassionati visitatori da tutta Italia. Naturalmente i patiti del gioco provenienti da Matera sono stati già invitati per il 2026. Nel frattempo, candeline alla mano, la ludoteca Lumaca ha festeggiato il terzo compleanno e sta per muoversi con un progetto di contrasto della povertà educativa. Si cercano persone per fare una ricerca in collaborazione con l’Università di Padova. Dalla testa sempre in ebollizione di idee e progetti della Lumaca, partiranno anche percorsi per coinvolgere adolescenti, sia quelli affetti da ansia sociale (Sono tantissimi i ragazzi persi sul divano) e sia quelli a rischio di bullismo. Bravi Lumaca e zio Ludovico in aiuto di genitori che, spesso, non sanno che pesci prendere. Alla ludoteca la canna giusta…