Al Parco Gallipoli Cognato servizi e lavoro a rischio

Se ci fosse una dose massiccia di vaccino antiburocrazia sarebbe la soluzione per evitare che il Parco di Gallipoli Cognato ad Accettura (Matera) perdesse servizi, attrattive e posti di lavoro, quelli della cooperativa Nuova Atlantide, che a fine mese rischiano di restare disoccupati se non sarà rinnovata loro la convenzione. Vecchia storia del BelPaese e della Basilicata, che non programma, non si accorge o fa finta di ignorare le scadenze, salvo poi a lanciare l’ennesimo grido di dolore ”ipocrita” che le aree dell’interno si spopolano, non c’è lavoro e quello che c’è lo si perde dietro a pastoie e lungaggini burocratiche. E la buona politica? A cercarla con la ‘lanterna” di Diogene… Ma veniamo al dato paradossale. Siamo a metà luglio e parte dei servizi nel Parco non sono fruibili. Punto di informazione chiuso, come ha mostrato un servizio sul Tgr Basilicata, e servizi come l’area camper che non può essere utilizzata dai turisti. Un peccato! Gli operatori non sanno che rispondere. Il contratto di gestione ( e lo abbiamo visto anche al Cea del Parco della Murgia di Matera) è scaduto nel 2020, ma del nuovo bando neppure l’ombra. A fine luglio in scadenza la convenzione per il punto di ristoro. Attivo solo il bar.



Prospettive nere per il personale della cooperativa Nuova Atlantide, che ha consentito di mandare avanti le diverse attività del Parco. Nessuna certezza, in assenza di fatti nuovi, se entro la fine del mese o Ente o Regione, dalla quale dipende il Parco, non si decidono a smuovere la situazione. Restano aperti Orto botanico, il centro di educazione ambientale, parco avventura, per esempio . Il vice presidente della cooperativa Antonio Di Biase, a nome dei soci, chiede che vengano riaperte strutture e riavviate funzioni chiuse da tre anni, propone collaborazioni con realtà locali, per favorire la tenuta dell’economia comprensoriale e garantire e incrementare l’occupazione. Siamo in piena stagione turistica. Chi deve darsi una mossa lo faccia e presto…