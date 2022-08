Al Parco delle terme di Latronico Vinicio Capossela

Dopo il concerto di Ludovico Einaudi dello scorso anno, venerdì 12 agosto 2022 torna la musica al tramonto, immersa nel paesaggio mozzafiato del Parco delle Terme di Latronico (Potenza), nel cuore del Comprensorio Ecologico Termale del Pollino-Sirino-Maratea, con Vinicio Capossela in scena con Rolling Sponz Review.

Il concerto Rolling sponz review raccoglie lo spirito dello Sponz Fest, una manifestazione programmata ogni estate in Alta Irpinia, ideata e diretta da Vinicio Capossela, che mira a creare una vera frattura nell’epoca dell’utile per sperimentare una diversa idea di comunità e di festa sovvertendo il rapporto con lo spazio e con il tempo. “Da dieci anni sponziamo nelle terre interne di alta Irpinia e dintorni – dice Vinicio Capossela – uso il verbo, più che il sostantivo, perché Sponz Fest, (che pure nasce come esperienza profondamente legata al territorio originario), più che un festival è uno spirito, un modo di esperire forme di comunità mobile. Il verbo sponzare viene dall’azione della spugna che, una volta inzuppata, ammorbidisce e rigenera. Così è il corpo di gruppo che da sponzato perde rigidità, forma e spigoli, e assorbendo dilata ed accoglie e rimette in circolo. Questo spirito cerchiamo di sollecitarlo a mezzo della musica nel concerto Rolling Sponz Review.”

In ogni data del concerto si uniscono alla Banda Rolling Sponz Review speciali ospiti eroici del luogo, favorendo così un incontro più autentico con i territori ospitanti.La serata a Latronico, si apre, infatti, con una selezione di brani originali a cura Manuel Pasos, giovane selecter e producer potentino, prodotti tra il 2019 e il 2021 da Open Sound, il format che crea nuovi repertori e mette in scena performance collettive inedite basate sul dialogo fra musica contemporanea e suoni della tradizione.

L’evento è prodotto dall’Associazione Culturale Multietnica di Potenza in collaborazione con il Comune di Latronico

Apertura porte ore 17:30 Manuel Pasos plays Open Sound ore 18:30 Inizio Concerto Vinicio Capossela ore 19:00 —-

Info :https://bit.ly/Rolling-Sponz-Review-a-Latronico